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Отечественная Lada стала самой продаваемой машиной в Ростовской области

Подержанные автомобили резко подорожали в Ростовской области

14 февраля 2024, 04:10
Фото: Vyacheslav Bukharov/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Отечественная Lada стала самой продаваемой машиной в Ростовской области

Подержанные автомобили подорожали на 42% в Ростовской области в 2023 году

Российские марки машин являются наиболее популярными среди покупателей в Ростовской области, рассказали RostovGazeta аналитики «Авито Авто».

За год цены на машины в регионе выросли на 42,5%. Средняя стоимость авто сейчас составляет примерно 570 тысяч рублей.

В условиях кризиса покупатели стали отдавать предпочтение отечественным маркам машин. По данным «Авито Авто», самая востребованная марка в сегменте автомобилей с пробегом — ВАЗ (Lada). Второе место по популярности заняли машины Hyundai. Тройку лидеров замкнули автомобили KIA. Также в лидеры попали Volkswagen и Chevrolet.

Топ-5 марок легковых автомобилей с пробегом в Ростовской областиТоп-5 марок легковых автомобилей с пробегом в Ростовской области
Топ-5 марок легковых автомобилей с пробегом в Ростовской области
Фото: rostovgazeta.ru

Значительней всего при этом подорожали марки KIA и Volkswagen — на 41,1% и 30,8% соответственно. Однако наибольшая доля рынка принадлежит все равно Lada — 23%. Для сравнения у Chevrolet доля рынка составляет всего лишь 4,3%.

Что касается конкретных моделей, на первом месте по количеству продаж за 2023 год оказались машины Hyundai Accent. Второе и третье места заняли автомобили марки Lada — Priora и 2114 Samara. На четвертом вновь Hyundai — Solaris, а на пятом — классическая ВАЗ-2107 и Lada Granta.

Ранее сообщалось, что к 2030 году половина жителей Ростовской области обзаведется автомобилями.

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