Подержанные автомобили резко подорожали в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
За год цены на машины в регионе выросли на 42,5%. Средняя стоимость авто сейчас составляет примерно 570 тысяч рублей.
В условиях кризиса покупатели стали отдавать предпочтение отечественным маркам машин. По данным «Авито Авто», самая востребованная марка в сегменте автомобилей с пробегом — ВАЗ (Lada). Второе место по популярности заняли машины Hyundai. Тройку лидеров замкнули автомобили KIA. Также в лидеры попали Volkswagen и Chevrolet.
Значительней всего при этом подорожали марки KIA и Volkswagen — на 41,1% и 30,8% соответственно. Однако наибольшая доля рынка принадлежит все равно Lada — 23%. Для сравнения у Chevrolet доля рынка составляет всего лишь 4,3%.
Что касается конкретных моделей, на первом месте по количеству продаж за 2023 год оказались машины Hyundai Accent. Второе и третье места заняли автомобили марки Lada — Priora и 2114 Samara. На четвертом вновь Hyundai — Solaris, а на пятом — классическая ВАЗ-2107 и Lada Granta.
Ранее сообщалось, что к 2030 году половина жителей Ростовской области обзаведется автомобилями.