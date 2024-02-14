Полароид и занятие по стрельбе: что подарить на День Святого Валентина в Ростове

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
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Updated Сегодня, 06:39
Подарки, сделанные вручную, привлекают своей уникальностью и высоким качеством. Некоторые предметы, сделанные мастерами, могут находиться в единственном экземпляре. Аналитики рекомендуют девушкам подарить возлюбленному кожаный ремень ручной работы. Такие стоят от 2,5 тысячи рублей. Ремни делают на заказ и для клиента подберут нужную длину и ширину, а также цвет: от черного до ярко-красного.
Также можно подарить обложку на документы, кошелек или кардхолдер из натуральной кожи — их тоже делают на заказ в Ростове. Мастера предлагают различные варианты исполнения, цвета и фасоны. Стоимость такого подарка будет зависеть от вида изделия и выбранных опций.
Аналитики также советуют дарить вторым половинкам не только вещи, но и новые эмоции. Например, в качестве подарка можно рассмотреть сертификат на стрельбу из лука на двоих. Он обойдется в примерно полторы тысячи рублей. Такого рода мастер-классы проводят в лучном клубе в Ростове. Попробовать себя можно в стрельбе не только из лука, но и из арбалета.
Также необычным подарком будет набор Instax — в него входит фотоаппарат моментальной печати, чехол, картриджи, альбом, а также рамки и наклейки для снимков. Однако стоимость такого презента будет немаленькой — порядка 13 тысяч рублей.
Дорогие подарки
Поистине дорогому любимому человеку можно вручить сопоставимый презент — часы Rolex DateJust Oyster Perpetual стоимостью 1,8 миллиона рублей. Размер часов регулируется скрытым механизмом на застежке. Аксессуар выполнен из белого золота, стали и бриллиантов. Купить часы можно у частного продавца в Ростове. Он готов к любым проверкам товара на оригинальность.
Еще один роскошный вариант подарка — новыe серьги Tiffany Victoria Lаrge. Они изготовлены из платины 950 пробы, в серьги инкрустированы бриллиантами огранки «маркиз». Общая масса камней — 1,62 карата. Такие серьги обойдутся в 1,7 миллиона рублей.