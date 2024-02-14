Полароид и занятие по стрельбе: что подарить на День Святого Валентина в Ростове

Аналитики также советуют дарить вторым половинкам не только вещи, но и новые эмоции. Например, в качестве подарка можно рассмотреть сертификат на стрельбу из лука на двоих. Он обойдется в примерно полторы тысячи рублей. Такого рода мастер-классы проводят в лучном клубе в Ростове. Попробовать себя можно в стрельбе не только из лука, но и из арбалета.