Пробка в 35 км снова сковала трассу М-4 в Ростовской области. Что там произошло?

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Ремонтные работы по устранению выбоин снова стали причиной образования пробки на М-4. На этот раз она протянулась на 35 километров. Затор начинается от Пролетарки до выезда из Шахт, затем пробка прерывается, и снова начинается в районе Сусола и Новоперсианковки.
О дорожных авариях на участке пока не сообщается. Водители с места событий жалуются на то, что рабочие перекрывают трассу для проведения ее ремонта, это и становится причиной заторов.
Пробки на М-4 образуются уже регулярно. Именно дорожные работы зачастую и становятся причиной заторов. Однако также их провоцируют и огромные ямы на трассе.