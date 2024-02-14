Пробка в 35 км снова сковала трассу М-4 в Ростовской области. Что там произошло?

Ремонтные работы по устранению выбоин снова стали причиной образования пробки на М-4. На этот раз она протянулась на 35 километров. Затор начинается от Пролетарки до выезда из Шахт, затем пробка прерывается, и снова начинается в районе Сусола и Новоперсианковки.