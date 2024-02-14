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Published Сегодня, 13:47

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Updated Сегодня, 13:49

Пробка в 35 км снова сковала М-4 в Ростовской области. Рассказываем, что произошло

Пробка в 35 км снова сковала трассу М-4 в Ростовской области. Что там произошло?

14 февраля 2024, 13:47
Фото: rostovgazeta.ru
Пробка в 35 км снова сковала М-4 в Ростовской области. Рассказываем, что произошло

Пробка в 35 км образовалась на М-4 в Ростовской области из-за ремонтных работ

Огромный дорожный затор появился на М-4 «Дон» в Ростовской области в районе Шахт, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Ремонтные работы по устранению выбоин снова стали причиной образования пробки на М-4. На этот раз она протянулась на 35 километров. Затор начинается от Пролетарки до выезда из Шахт, затем пробка прерывается, и снова начинается в районе Сусола и Новоперсианковки.

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На этот раз она протянулась на 35 километров.На этот раз она протянулась на 35 километров.
На этот раз она протянулась на 35 километров.
Фото: Яндекс. Карты

О дорожных авариях на участке пока не сообщается. Водители с места событий жалуются на то, что рабочие перекрывают трассу для проведения ее ремонта, это и становится причиной заторов.

Пробки на М-4 образуются уже регулярно. Именно дорожные работы зачастую и становятся причиной заторов. Однако также их провоцируют и огромные ямы на трассе.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Транспорт#Ремонт#Дороги#Происшествия
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