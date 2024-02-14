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Posted Сегодня, 17:07

Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Первые ноутбуки начали массово производить на заводе в Ростове-на-Дону

Производитель ноутбуков из Ростова определился с ценами на свою технику

14 февраля 2024, 17:07
Фото: Изображение Midjourney
Первые ноутбуки начали массово производить на заводе в Ростове-на-Дону
ГК «Бештау» готовится к массовому выпуску на рынок своего первого ноутбука, рассказали в пресс-службе компании изданию «Ведомости.Юг».

Модель первого ноутбука LT1502 сделана на процессорах Intel 11-го поколения (Rocket Lake). Предполагается, что ноутбук будут поставлять по госзаказу, так как официально чиновникам запрещено закупать технику иностранного производства.

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Сколько будет стоить произведенный в Ростове ноутбук до конца не ясно. Цена зависит от объема оперативной памяти, емкости SSD-накопителя, трат на импортные запчасти, курса валют и многого другого.

В «Бештау» рассказали, что первые произведенные ноутбуки уже поставили партнерам, чтобы те оценили устройства.

В компании надеются, что в будущем году на мощностях заводов в Ростове и Ессентуках смогут производить порядка ста тысяч ноутбуков. Также там рассматривают возможности изготовления принтеров и моноблоков.

Ранее сообщалось, что в завод по производству ноутбуков в Ростове вложат 8 миллиардов рублей.

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