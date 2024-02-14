Производитель ноутбуков из Ростова определился с ценами на свою технику

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
Модель первого ноутбука LT1502 сделана на процессорах Intel 11-го поколения (Rocket Lake). Предполагается, что ноутбук будут поставлять по госзаказу, так как официально чиновникам запрещено закупать технику иностранного производства.
Сколько будет стоить произведенный в Ростове ноутбук до конца не ясно. Цена зависит от объема оперативной памяти, емкости SSD-накопителя, трат на импортные запчасти, курса валют и многого другого.
В «Бештау» рассказали, что первые произведенные ноутбуки уже поставили партнерам, чтобы те оценили устройства.
В компании надеются, что в будущем году на мощностях заводов в Ростове и Ессентуках смогут производить порядка ста тысяч ноутбуков. Также там рассматривают возможности изготовления принтеров и моноблоков.
Ранее сообщалось, что в завод по производству ноутбуков в Ростове вложат 8 миллиардов рублей.