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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Режим ЧС ввели из-за затопленных домов и школы в Ростовской области

Режим ЧС ввели из-за затопленных домов и школы в Ростовской области

14 февраля 2024, 09:32
Фото: donland.ru
Режим ЧС ввели из-за затопленных домов и школы в Ростовской области
В Ростовской области поднявшаяся в реке вода затопила десятки дворов в Грушевском сельпо, сообщили в правительстве региона.

Во время осадков начался подъем грунтовых вод, из-за чего топит подвалы зданий, а также произошел разлив рек Тузлов и Грушевка. Сейчас затоплены территории детской и спортивной площадки, улицы Заречная и Зеленая.

В данный момент вода дошла до более чем 30 дворов, также она затопила 25 огородов. Коснулось это и средней школы.

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«В населенных пунктах Грушевской и Веселый сейчас действует режим ЧС. Подготовили к работе пункт временного размещения людей на базе Дома культуры», — уточнили власти.

Ранее юрист разъяснил, что делать жителям подтопленных домов в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До того грунтовые воды затопили подвалы на Западном в донской столице.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дома#Затопление#Подтопление#Чрезвычайная ситуация
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