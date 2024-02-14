Режим ЧС ввели из-за затопленных домов и школы в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Во время осадков начался подъем грунтовых вод, из-за чего топит подвалы зданий, а также произошел разлив рек Тузлов и Грушевка. Сейчас затоплены территории детской и спортивной площадки, улицы Заречная и Зеленая.
В данный момент вода дошла до более чем 30 дворов, также она затопила 25 огородов. Коснулось это и средней школы.
«В населенных пунктах Грушевской и Веселый сейчас действует режим ЧС. Подготовили к работе пункт временного размещения людей на базе Дома культуры», — уточнили власти.
Ранее юрист разъяснил, что делать жителям подтопленных домов в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До того грунтовые воды затопили подвалы на Западном в донской столице.