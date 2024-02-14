Ростовчанам рассказали, сколько стоят нормальные машины

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В 2023 году автосалон в среднем выкупал автомобили по цене около 1,3 миллиона рублей. Однако на рынке эти показатели немного разнятся, варьируясь от 1,3 до 1,7 миллиона рублей.
Эксперт рассказал, что средневзвешенная цена на подержанный автомобиль составила 1,1 миллиона рублей, что на 16% превышает уровень 2022 года. По его словам, дальнейший рост цен продолжится.
Если рассматривать отдельно по участникам рынка, то у перекупщиков средняя цена составила 1,3 миллиона рублей (+58%). Этот рост обусловлен тем, что им приходится использовать новые схемы для быстрой покупки и продажи, что увеличивает их расходы.
У обычных продавцов цена выросла на 29%, достигнув отметки в 1 миллион рублей.
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