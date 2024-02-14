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Posted Сегодня, 08:28

Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Ростовчанам рассказали, сколько стоят нормальные машины

Ростовчанам рассказали, сколько стоят нормальные машины

14 февраля 2024, 08:28
Фото: 1MI
Ростовчанам рассказали, сколько стоят нормальные машины

Эксперт Мерзляченцев рассказал ростовчанам, сколько сейчас стоит нормальное авто

В России, в том числе Ростовской области, средняя стоимость подержанного автомобиля превышает один миллион рублей, рассказал Newia представитель проекта Контур.Авто Антон Мерзляченцев.

В 2023 году автосалон в среднем выкупал автомобили по цене около 1,3 миллиона рублей. Однако на рынке эти показатели немного разнятся, варьируясь от 1,3 до 1,7 миллиона рублей.

Эксперт рассказал, что средневзвешенная цена на подержанный автомобиль составила 1,1 миллиона рублей, что на 16% превышает уровень 2022 года. По его словам, дальнейший рост цен продолжится.

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Если рассматривать отдельно по участникам рынка, то у перекупщиков средняя цена составила 1,3 миллиона рублей (+58%). Этот рост обусловлен тем, что им приходится использовать новые схемы для быстрой покупки и продажи, что увеличивает их расходы.

У обычных продавцов цена выросла на 29%, достигнув отметки в 1 миллион рублей.

Ранее ростовчанам объяснили, стоит ли покупать китайские машины.

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