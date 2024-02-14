Ростовская область собирается приобрести еще 100 электробусов

К настоящему времени власти уже закупили автобусы для Ростова, Таганрога и Волгодонска, однако это не последняя закупка. Уже сейчас власти сформировали заявку на поставку еще ста единиц техники, которая должна будет обслуживать маршруты в других донских городах.