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Ростовская область собирается приобрести еще 100 электробусов

Ростовская область собирается приобрести еще 100 электробусов

14 февраля 2024, 11:21
Фото: wikimedia.org
Ростовская область собирается приобрести еще 100 электробусов
Власти Ростовской области подали заявку на покупку 100 электробусов, об этом сообщили донские СМИ.

В интервью для газеты «Молот» губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что регион под заявку на покупку 100 электробусов.

К настоящему времени власти уже закупили автобусы для Ростова, Таганрога и Волгодонска, однако это не последняя закупка. Уже сейчас власти сформировали заявку на поставку еще ста единиц техники, которая должна будет обслуживать маршруты в других донских городах.

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«Мы, конечно, будем ориентироваться на потребности других городов», — цитирует Василия Голубева издание. По словам губернатора, наличие специальных зарядных устройств в городе является обязательным условием для покупки электробусов.

Ранее стало известно, когда выведут на маршруты общественного транспорта в Ростовской области новые электробусы.

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