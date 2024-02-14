Ростовская область собирается приобрести еще 100 электробусов

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В интервью для газеты «Молот» губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что регион под заявку на покупку 100 электробусов.
К настоящему времени власти уже закупили автобусы для Ростова, Таганрога и Волгодонска, однако это не последняя закупка. Уже сейчас власти сформировали заявку на поставку еще ста единиц техники, которая должна будет обслуживать маршруты в других донских городах.
«Мы, конечно, будем ориентироваться на потребности других городов», — цитирует Василия Голубева издание. По словам губернатора, наличие специальных зарядных устройств в городе является обязательным условием для покупки электробусов.
Ранее стало известно, когда выведут на маршруты общественного транспорта в Ростовской области новые электробусы.