Рыбные уловы резко выросли в Азовском море

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
В целом в 2024 году улов вырос на 30% по сравнению с таким же периодом 2023 года. А причиной является увеличение объемов пойманной хамсы.
«С помощью цифровых моделей прогноза филиалом был установлен рекомендованный вылов для данных районов на 2024 год», — говорится в публикации.
Всего с начала года удалось добыть пять тысяч тонн хамсы. Это перекрыло сокращение уловов за прошлые периоды.
Ранее рыбное пастбище изъяли по суду у агрофирмы в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого два жителя донского региона наловили рыбы почти на миллион рублей.