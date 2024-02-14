rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Уловы хамсы в Азовском море стали впечатляющими

Рыбные уловы резко выросли в Азовском море

14 февраля 2024, 09:59
Фото: azniirkh.vniro.ru
Уловы хамсы в Азовском море стали впечатляющими

Уловы хамсы выросли на 30% в Азовском море

В Азово-Черноморском бассейне увеличились объемы улова хамсы, сообщает Азово-Черноморский филиал ФГБНУ ВНИРО.

В целом в 2024 году улов вырос на 30% по сравнению с таким же периодом 2023 года. А причиной является увеличение объемов пойманной хамсы.

«С помощью цифровых моделей прогноза филиалом был установлен рекомендованный вылов для данных районов на 2024 год», — говорится в публикации.

Сказочных размеров щуку выловил рыбак в Ростовской области
Узнать подробнее

Всего с начала года удалось добыть пять тысяч тонн хамсы. Это перекрыло сокращение уловов за прошлые периоды.

Ранее рыбное пастбище изъяли по суду у агрофирмы в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого два жителя донского региона наловили рыбы почти на миллион рублей.

Читайте также:
Сказочных размеров щуку выловил рыбак в Ростовской области«Царский улов»: удивительных размеров рыбу выловил житель Ростова-на-ДонуРостовский рыбак выловил БПЛА в Таганрогском заливе
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азовское море#Вылов рыбы#Уловы хамсы#Увеличение объемов улова
Подпишитесь
«Не был большим патриотом»: Прилепин раскритиковал памятник Жванецкому в Ростове
Сегодня, 11:52
«Сама виновата, могла уйти»: как устроено единственное в Ростове женское убежище
Сегодня, 07:47
Ростовская область собирается приобрести еще 100 электробусов
Сегодня, 11:21
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Сегодня, 11:18
На уборку общественного туалета на Пушкинской в Ростове потратят 2 млн рублей
Сегодня, 10:24