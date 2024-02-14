«Сама виновата, могла уйти»: как устроено единственное в Ростове женское убежище

«Перед тем, как принять к себе женщину, мы общаемся и выясняем, действительно ли ей нужна помощь именно с размещением. Во многих случаях мы можем дистанционно помочь с документами, консультацией психолога, в конце концов, просто купить билет туда, где живут родственники. Обычно, когда человек нам звонит и просит помощи, он в стрессе, он не видит больше никаких выходов из ситуации. А часто этих выходов очень много, они самые разные», — делится ростовчанка.