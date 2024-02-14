«Сама виновата, могла уйти»: как устроено единственное в Ростове женское убежище

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
В январе 2024 года в Ростове открылся первый и пока единственный центр для помощи жертвам домашнего насилия. Его основательницей стала ростовчанка Валерия Елизарова. В приюте, адрес которого держат в тайне, готовы оказать помощь и дать крышу над головой женщинам и детям, которые столкнулись с тиранией со стороны мужчин. В интервью корреспонденту RostovGazeta Валерия Елизарова рассказала, как ей удается ставить на ноги женщин, которые потеряли веру в людей и почему различным благотворительным организациям важно объединиться в борьбе с домашним насилием и продвигать единые механизмы помощи тем, кто стал его жертвой.
Благотворительный фонд Валерии Елизаровой «Мамины руки» работает с 2014 года и на протяжении 10 лет непрерывно реализует проекты по помощи жертвам домашнего насилия. До появления кризисного центра для женщин, сбежавших от тирании в семье, снимали так называемые кризисные квартиры. Однако, как признается Валерия, к такой помощи и постоянно сменяющимся жильцам негативно относились соседи.
«Я росла в семье, где я понимала, как строятся здоровые отношения. Но я знаю, как помочь профессионально. Нам помогают и девочки, которые прошли через домашнее насилие. Я считаю, что только синергия, совместная работа поможет добиться устойчивых результатов», — рассказывает Валерия.
Напомним, что до убежища в Ростовской области не существовало подобных организаций по оказанию помощи жертвам домашнего насилия.
Новый кризисный центр занимает площадь более 260 квадратных метров. Под его крышей есть общая кухня и столовая, душевые, игровая для детей и семь комнат для подопечных фонда.
«Многие думают, что помочь можно только деньгами. На самом деле, время — это тоже очень ценный ресурс для благотворительности. Например, посидеть с ребенком, пока мама занимается оформлением документов, провести дополнительные занятия, если вы репетитор. Одна девушка, которой мы когда-то помогали, стала парикмахером, и она предлагает нам бесплатно сделать детям стрижки в центре», — добавляет Валерия.
Быт в кризисном центре строится точно так же, как дома. Женщины сами себе готовят, сами поддерживают чистоту и помогают друг другу в уходе за детьми. По мнению Валерии, выполнение обыденных обязанностей — тоже важна часть по реабилитации жертвы домашнего насилия. Ведь зачастую женщины подвергаются не только физическому угнетению, но также находятся в полной эмоциональной и экономической зависимости от мужей-тиранов. Домашние обязанности по обеспечению собственного комфорта становятся для них первым шагом к пониманию того, что теперь жизнь и благополучие зависит только от них.
Оказаться под крышей центра может любая женщина, которая нуждается в помощи и которой больше некуда идти.
«Перед тем, как принять к себе женщину, мы общаемся и выясняем, действительно ли ей нужна помощь именно с размещением. Во многих случаях мы можем дистанционно помочь с документами, консультацией психолога, в конце концов, просто купить билет туда, где живут родственники. Обычно, когда человек нам звонит и просит помощи, он в стрессе, он не видит больше никаких выходов из ситуации. А часто этих выходов очень много, они самые разные», — делится ростовчанка.
В кризисном центре преимущественно оказываются такие женщины, жизнь и здоровье подвергаются опасности в ситуации домашнего насилия. А также те, кто переехал в Ростов из других регионов и ждать приезда родственников негде. Те, у кого попросту нет родных, которые могли бы помочь или те, от кого родственники отказались.
«Кому-то достаточно провести у нас час, пока родные не заберут к себе в безопасное место. А некоторые девочки столкнулись с тем, что родственники поставили их перед выбором: делать аборт или уходить из дома. И таких мы готовы поддерживать всю беременность, если им больше некуда идти», — рассказывает основательница приюта.
Срок нахождения в кризисном центре для каждой женщины рассматривается индивидуально. Валерия Елизарова отмечает, что при оказании помощи очень важно не выбить у человека почву из-под ног и дать возможность роста.
«Тут есть риск оказать медвежью услугу: если девочка задержится, это лишит ее фундамента, она не будет готова сама себя обеспечивать. Если девочка вышла от нас быстро — это показатель того, насколько качественно мы делаем свою работу», — объясняет Валерия.
Очень тщательно здесь относятся к вопросу безопасности. Кризисный центр оборудован видеокамерами и тревожной кнопкой, а перед заселением женщины подписывают договоры о неразглашении адреса.
«Это вопрос безопасности не одного человека. Поэтому мы стараемся проговаривать, что даже фотографии, где есть вид из окна, лучше никуда не выкладывать. Телефоны женщин, у которых есть угроза преследования, меняются», — рассказывает собеседница RostovGazeta.
Гостей, в том числе мужчин, в приют тоже приводить нельзя. По словам ростовчанки, их присутствие может помешать реабилитации других жительниц центра.
Несмотря на то, что убежище для жертв домашнего насилия находится в Ростове, попасть в него могут не только дончанки, оказавшиеся в трудной ситуации. Более того, из соображений безопасности женщин из Ростова могут отправить в подобные центры в других регионах.
«Из Екатеринбурга с другого кризисного центра к нам женщина приезжала, ее мужчина преследовал. Он уже отсидел за убийство предыдущей своей женщины и все понимали, чем это может закончиться. Она исколесила всю страну до тех пор, пока не нашлось достаточно оснований, чтобы завести уголовное дело. Если я понимаю, что есть опасность, я попрошу другой регион принять девочку до того, как я узнаю права я или нет», — объясняет Валерия.
На пороге кризисного центра женщина может оказаться с пустыми руками и в домашних тапочках. Здесь ей предоставят комнату с мебелью и постельным бельем, одежду, банные принадлежности, питание и профессиональную помощь.
Чтобы помочь жертвам домашнего насилия адаптироваться и восстановиться, кризисный центр совместно с волонтерами-психологами и юристами помогает женщинам бесплатными консультациями, сопровождает в оформлении документов. А также профессионалы в самых разных сферах проводят для девушек мастер-классы, обучения, помогают с трудоустройством.
«Вчера все вместе мы по видеосвязи готовили шанежки. Это очень важно, потому что такие совместные уроки помогают не оставаться с проблемой один на один», — замечает основательница центра.
Валерия признается, что часто от женщин по всей стране слышит отзывы на якобы бездействие правоохранительных органов, к которым обращаются жертвы домашнего насилия.
«Я делаю столько, сколько могу. И там, где могу. Мне не подвластно изменить законодательство в один день», — добавляет собеседница RostovGazeta.
По мнению девушки, жертвы домашнего насилия практически постоянно сталкиваются с хейтерами, которые не сталкивались с абьюзом в семье.
«Они говорят: „Сама виновата, могла просто встать и уйти“. Они не понимают, что человек в таком страхе, кода ему говорят, что у него заберут детей, когда ему не на что даже ребенка накормить. Если поблизости нет кризисного центра, что она будет делать на улице? Через три часа ребенок захочет есть. Это тоже держит там, где хотя бы есть холодильник и крыша над головой», — объясняет Валерия.
В планах у основательницы единственного в Ростове кризисного центра для женщин создать ассоциацию подобных убежищ для жертв домашнего насилия.
«Мне кажется важно привести к единому механизму людей, которые тоже хотят помогать, но не знают, как. Я со своей стороны готова обучать специалистов», — заключает спикер.
Ранее RostovGazeta писала о том, что жертва насилия рассказала об издевательствах «Мистера Вселенная» из Ростова.