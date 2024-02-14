Скачки температуры до 10 градусов ожидаются в Ростовской области

На юге области, в том числе в Ростове, днем столбики термометров перевалят за плюсовую температуру, прогнозируется в среднем около +7 — +10 градусов. Вечером будет холодать до 0 — -2 градусов. На севере же области сохраняются заморозки. Средняя температура воздуха днем там до конца недели составит -4 градуса. Ночью же столбики термометров опустятся до -9 градусов.