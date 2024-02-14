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Posted Сегодня, 18:28

Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Перепады температуры до 10 градусов ожидаются в Ростовской области

Скачки температуры до 10 градусов ожидаются в Ростовской области

14 февраля 2024, 18:28
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Перепады температуры до 10 градусов ожидаются в Ростовской области
Пока на юг Ростовской области пришла весна, на севере все еще держатся морозы, рассказали синоптики.

Весеннее тепло постепенно приходит в Ростовскую область. В регионе преимущественно до конца недели не прогнозируются никакие осадки. При этом сохранится значительная облачность. Скорость ветра составит в среднем не больше шести метров в секунду.

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На юге области, в том числе в Ростове, днем столбики термометров перевалят за плюсовую температуру, прогнозируется в среднем около +7 — +10 градусов. Вечером будет холодать до 0 — -2 градусов. На севере же области сохраняются заморозки. Средняя температура воздуха днем там до конца недели составит -4 градуса. Ночью же столбики термометров опустятся до -9 градусов.

Напомним, в регионе из-за наледи и морозов тысячи человек остались без электроснабжения. Энергетики до сих пор устраняют последствия аварий на сетях.

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