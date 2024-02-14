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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Склад с картоном на площади 800 кв м загорелся в Батайске

Склад с картоном полыхает в Батайске

14 февраля 2024, 09:52
Фото: 1MI
Склад с картоном на площади 800 кв м загорелся в Батайске

Склад с картоном на площади 800 кв м загорелся в Батайске

В Ростовской области в среду, 14 февраля, начался крупный пожар на складе, сообщили в региональном УМЧС.

На улице Фермерской сейчас горит склад с картоном, пожар начался в 11.24 мск. Огонь успел распространиться на площади 800 квадратных метров.

О причинах пожара информации пока не поступало. Пользователи в соцсетях делятся друг с другом фотографиями и видео, на которых видно поднимающиеся в воздух черные клубы дыма.

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При этом люди рассказывают, что дым виден даже с территории Ростова.

Ранее колбасный магазин «Тавр» вспыхнул на Буденновском в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, что торговые ряды сгоревшего рынка «Темерник» в Ростове восстановят к марту.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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