Склад с картоном полыхает в Батайске

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
На улице Фермерской сейчас горит склад с картоном, пожар начался в 11.24 мск. Огонь успел распространиться на площади 800 квадратных метров.
О причинах пожара информации пока не поступало. Пользователи в соцсетях делятся друг с другом фотографиями и видео, на которых видно поднимающиеся в воздух черные клубы дыма.
При этом люди рассказывают, что дым виден даже с территории Ростова.
Ранее колбасный магазин «Тавр» вспыхнул на Буденновском в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, что торговые ряды сгоревшего рынка «Темерник» в Ростове восстановят к марту.