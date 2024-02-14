Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила реновацию Норильска

«Хотя это действительно только начало пути, и планы у нас долгосрочные. В Норильске всегда жили герои. И сейчас наступает очень важный для города момент, когда мы все должны сделать так, чтобы люди, которые здесь работают и обеспечивают Норильск как опорную арктическую территорию, эти герои, жили достойно», — подчеркнул он.