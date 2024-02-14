Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила реновацию Норильска

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Отметим, что утвержденный постановлением Правительства РФ комплексный план совместно реализуют «Норникель», федеральные и региональные власти. По данным newizv.ru, общая стоимость программы составляет 120 млрд рублей, из них 24 млрд рублей выделено из федерального бюджета, 14,8 млрд рублей — из регионального бюджета региона, а 81,3 млрд рублей направил «Норникель».
Повышенный интерес Валентина Матвиенко уделила программе реновации жилищного фонда Норильска, где главным шагом стало строительство жилого комплекса «Солнечный». На строительство этого комплекса «Норникель» выделил 1,27 млрд рублей. В присутствии Валентины Матвиенко ключи от квартир новоселам вручил Владимир Потанин.
Как отметила Валентина Матвиенко, компания «Норникель» всегда уделяла много внимания социальной поддержке семей с детьми — это и отдых, и развитие спорта, и создание нормальных жилищных условий: «Новые дома здесь сделаны уютно, квартиры меблированы. Для иногородних специалистов здесь очень удобно жить. Когда тебя зовут на работу, важно, что нет проблем с жилищным вопросом».
Далее Валентина Матвиенко ознакомилась с новой транспортной моделью города. Как отмечается, сегодня она включает массовое использование теплых остановок, удобные городские маршруты, комфортный график движения пассажирского транспорта и новый парк машин. По числу теплых остановок Норильск выбился в лидеры среди городов Арктики. Кроме того, «Норникель» размещает теплые остановки и на производственных площадках.
Сообщается, что делегация Совфеда посетила ключевую производственную площадку «Норникеля» — Надеждинский металлургический завод (НМЗ). Сенаторы ознакомились не только с работой предприятия, но и оценили «Серную программу», которая была начата в 2023 году.
Напомним, что она входит в перечень приоритетных программ федерального проекта «Чистый воздух». Главная ее цель — снижение воздействия производства на окружающую среду. В рамках реализации первого этапа программы предполагается снижение выбросов в атмосферу на 45% в результате утилизации диоксида серы. Объем инвестиций «Норникеля» на реализацию этого проекта уже достиг более 180 млрд рублей.
По словам президента компании «Норникель» Владимира Потанина, норильчане видят, как ведется процесс реновации жилья, происходит обновление коммунального хозяйства, решаются многие экологические проблемы. В их числе реализация программ «Чистый Норильск» и «Чистый воздух».
«Хотя это действительно только начало пути, и планы у нас долгосрочные. В Норильске всегда жили герои. И сейчас наступает очень важный для города момент, когда мы все должны сделать так, чтобы люди, которые здесь работают и обеспечивают Норильск как опорную арктическую территорию, эти герои, жили достойно», — подчеркнул он.