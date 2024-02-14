В России начали выпускать отечественный препарат от сахарного диабета

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Как передает inkazan.ru, новое лекарство уже есть в продаже. Оно поступает в аптеки в двух формах, однако специалисты советуют начинать лечение с дозировок 0,25/0,5 миллиграмма. Разработчики препарата сообщили, что лекарство позволит заполнить дефицит аналогов, возникший в прошлом году в связи с прекращением поставок от единственного производителя.
«Квинсента» представляет собой шприц-ручку с препаратом. Особенность конструкции в том, что, если в ней содержится меньше лекарства, чем в рекомендованной дозировке, селектор дозы остановится до того, как нулевая отметка совпадет с указателем. То есть в организм не поступит нужное количество препарата, а селектор покажет объем, который должен быть введен из новой шприц-ручки.
Отечественная фармакология сейчас демонстрирует активное развитие, на рынок поставляются самые разные качественные аналоги препаратов и инновационные эффективные лекарственные средства.
Ранее главный врач ГАУЗ «РКОД МЗ РТ им. проф. М. З. Сигала» Ильгиз Хидиятов заявил, что проблем с обеспечением лекарственной терапии на сегодня нет. Исчезнувшие с рынка товарные знаки удалось заменить, в том числе отечественными препаратами. Количество таких лекарств, по словам Хидиятова, становится все больше.