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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

В России начали выпускать отечественный препарат от сахарного диабета

В России начали выпускать отечественный препарат от сахарного диабета

14 февраля 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney
Фармкомпания «Промомед» получила официальное разрешение на выпуск лекарства «Квинсента» против сахарного диабета второго типа. Препарат вывели на российский рынок в рамках программы импортозамещения.

Как передает inkazan.ru, новое лекарство уже есть в продаже. Оно поступает в аптеки в двух формах, однако специалисты советуют начинать лечение с дозировок 0,25/0,5 миллиграмма. Разработчики препарата сообщили, что лекарство позволит заполнить дефицит аналогов, возникший в прошлом году в связи с прекращением поставок от единственного производителя.

«Квинсента» представляет собой шприц-ручку с препаратом. Особенность конструкции в том, что, если в ней содержится меньше лекарства, чем в рекомендованной дозировке, селектор дозы остановится до того, как нулевая отметка совпадет с указателем. То есть в организм не поступит нужное количество препарата, а селектор покажет объем, который должен быть введен из новой шприц-ручки.

Отечественная фармакология сейчас демонстрирует активное развитие, на рынок поставляются самые разные качественные аналоги препаратов и инновационные эффективные лекарственные средства.

Ранее главный врач ГАУЗ «РКОД МЗ РТ им. проф. М. З. Сигала» Ильгиз Хидиятов заявил, что проблем с обеспечением лекарственной терапии на сегодня нет. Исчезнувшие с рынка товарные знаки удалось заменить, в том числе отечественными препаратами. Количество таких лекарств, по словам Хидиятова, становится все больше.

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