В России начали выпускать отечественный препарат от сахарного диабета

«Квинсента» представляет собой шприц-ручку с препаратом. Особенность конструкции в том, что, если в ней содержится меньше лекарства, чем в рекомендованной дозировке, селектор дозы остановится до того, как нулевая отметка совпадет с указателем. То есть в организм не поступит нужное количество препарата, а селектор покажет объем, который должен быть введен из новой шприц-ручки.