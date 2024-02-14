В Ростове изменится схема движения на Доватора. Показываем на карте

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Причиной является строительство Западной хорды, из-за чего водителям придется ездить по временной дороге. Это касается участка от улицы Доватора, 164Б до Доватора, 287.
Эти меры будут действовать с 1 марта по 31 июля 2024 года. Администрация опубликовала карту, на которой показала временную схему движения.
Ранее сразу у нескольких поездов, следующих через Ростов, сбился график движения. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого урбанист рассказал, для чего на проспекте Стачки в донской столице планируется новый мост.