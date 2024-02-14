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Published Сегодня, 05:30

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Updated Сегодня, 05:32

В Ростове-на-Дону изменится схема движения на Доватора с 1 марта

В Ростове изменится схема движения на Доватора. Показываем на карте

14 февраля 2024, 05:30
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону изменится схема движения на Доватора с 1 марта

В Ростове-на-Дону с начала весны изменят схему движения на участке улицы Доватора, сообщили в городской администрации.

Причиной является строительство Западной хорды, из-за чего водителям придется ездить по временной дороге. Это касается участка от улицы Доватора, 164Б до Доватора, 287.

Эти меры будут действовать с 1 марта по 31 июля 2024 года. Администрация опубликовала карту, на которой показала временную схему движения.

Фото: Администрация Ростова

Ранее сразу у нескольких поездов, следующих через Ростов, сбился график движения. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого урбанист рассказал, для чего на проспекте Стачки в донской столице планируется новый мост.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Западная хорда#Схема движения#Доватора#Временная дорога
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