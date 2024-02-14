В Ростове полицейские устроили рейд по 1,7 тыс домов. Рассказываем, что случилось

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Такие мероприятия полиция проводит для «правового просвещения населения» и пресечения преступлений в общественных местах.
Правоохранительные органы проверили порядка 1,7 тысячи домовладений, а также 80 заброшенных зданий. Во время рейда проверку прошли более 2,5 тысячи человек.
По итогам оперативных мероприятий в полицию доставили лишь 12 граждан. Претензии к ним были связаны с отсутствием паспорта и уклонением от исполнения административного наказания.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области стали реже убивать людей в 2023 году.