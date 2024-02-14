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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Полиция Ростова проверила больше тысячи домов и горожан. Рассказываем, что произошло

В Ростове полицейские устроили рейд по 1,7 тыс домов. Рассказываем, что случилось

14 февраля 2024, 12:41
Фото: 1MI
Полиция Ростова проверила больше тысячи домов и горожан. Рассказываем, что произошло

Полиция в Ростове проверила больше 1,7 тысячи домов и 700 автомобилей

В Октябрьском районе Ростова прошел масштабный профилактический рейд, его подробностями поделились в МВД.

Такие мероприятия полиция проводит для «правового просвещения населения» и пресечения преступлений в общественных местах.

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Правоохранительные органы проверили порядка 1,7 тысячи домовладений, а также 80 заброшенных зданий. Во время рейда проверку прошли более 2,5 тысячи человек.

По итогам оперативных мероприятий в полицию доставили лишь 12 граждан. Претензии к ним были связаны с отсутствием паспорта и уклонением от исполнения административного наказания.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области стали реже убивать людей в 2023 году.

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