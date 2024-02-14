В Ростове снесут дом-ровесник Октябрьской революции

В понедельник, 12 февраля, на портале администрации появилось постановление об изъятии земли аварийного дома №117/48 на улице 33-й Линии в Ростове. Этот кирпичный дом построили в 1917 году, у него деревянные перекрытия, согласно справке МинЖКХ, дом признали аварийным еще в августе 2020 года.