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Published Сегодня, 09:54

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В Ростове снесут дом-ровесник Октябрьской революции

В Ростове снесут дом-ровесник Октябрьской революции

14 февраля 2024, 09:54
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове снесут дом-ровесник Октябрьской революции
В Ростове планируют снести аварийный дом в Нахичевани, построенный в 1917 году, постановление об изъятии земли появилось на портале администрации города.

В понедельник, 12 февраля, на портале администрации появилось постановление об изъятии земли аварийного дома №117/48 на улице 33-й Линии в Ростове. Этот кирпичный дом построили в 1917 году, у него деревянные перекрытия, согласно справке МинЖКХ, дом признали аварийным еще в августе 2020 года.

В Ростове-на-Дону снесут два многоквартирных дома
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Сейчас власти собираются изъять земельный участок площадью около 1,65 тысячи квадратных метров, а также пять квартир. В течение 10 дней собственникам жилья собираются вручить уведомления об изъятии, если ростовчане не будут согласны с суммой выкупа, они имеют право обратиться в суд.

Ранее в Ростове выставили на продажу старинный особняк за 100 миллионов рублей.

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