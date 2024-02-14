В Ростове снесут дом-ровесник Октябрьской революции

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
В понедельник, 12 февраля, на портале администрации появилось постановление об изъятии земли аварийного дома №117/48 на улице 33-й Линии в Ростове. Этот кирпичный дом построили в 1917 году, у него деревянные перекрытия, согласно справке МинЖКХ, дом признали аварийным еще в августе 2020 года.
Сейчас власти собираются изъять земельный участок площадью около 1,65 тысячи квадратных метров, а также пять квартир. В течение 10 дней собственникам жилья собираются вручить уведомления об изъятии, если ростовчане не будут согласны с суммой выкупа, они имеют право обратиться в суд.
Ранее в Ростове выставили на продажу старинный особняк за 100 миллионов рублей.