В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Напомним, во второй декаде февраля на Ростовскую область обрушились ледяные дожди, снег и заморозки, которые вывели из строя электроснабжение в восьми районах региона. Без света остались 145 тысяч дончан. Работы на энергосетях длятся уже несколько дней, однако ситуация до сих пор не стабилизировалась.
В среду, 14 февраля, губернатор Голубев объявил о продолжение работ в городах и районах Ростовской области. За прошедшие дни энергетикам удалось возобновить работу 345 высоковольтных линий.
Сейчас рабочие занимаются устранением повреждений уличной сети ЛЭП. В работах задействовали около 200 бригад, в которых состоят почти 600 рабочих, кроме того, энергетики применяют в работах более 200 единиц спецтехники.
Ранее стало известно, как отразился циклон «Ольга» на жизни дончан.