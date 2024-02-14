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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад

14 февраля 2024, 11:18
Фото: Россети-Юг
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
В Ростовской области в работах по ликвидации последствий непогоды задействовали 200 бригад энергетиков, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Напомним, во второй декаде февраля на Ростовскую область обрушились ледяные дожди, снег и заморозки, которые вывели из строя электроснабжение в восьми районах региона. Без света остались 145 тысяч дончан. Работы на энергосетях длятся уже несколько дней, однако ситуация до сих пор не стабилизировалась.

В среду, 14 февраля, губернатор Голубев объявил о продолжение работ в городах и районах Ростовской области. За прошедшие дни энергетикам удалось возобновить работу 345 высоковольтных линий.

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За прошедшие дни энергетикам удалось возобновить работу 345 высоковольтных линий.
Видео: Россети-Юг

Сейчас рабочие занимаются устранением повреждений уличной сети ЛЭП. В работах задействовали около 200 бригад, в которых состоят почти 600 рабочих, кроме того, энергетики применяют в работах более 200 единиц спецтехники.

Ранее стало известно, как отразился циклон «Ольга» на жизни дончан.

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