В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад

Напомним, во второй декаде февраля на Ростовскую область обрушились ледяные дожди, снег и заморозки, которые вывели из строя электроснабжение в восьми районах региона. Без света остались 145 тысяч дончан. Работы на энергосетях длятся уже несколько дней, однако ситуация до сих пор не стабилизировалась.