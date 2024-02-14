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Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

С 1 марта увеличатся выплаты медиков в малых городах и сёлах во всех регионах страны

В Ростовской области с 1 марта повысят зарплаты медикам

14 февраля 2024, 16:12
Фото: Пресс-служба Кремля
С 1 марта увеличатся выплаты медиков в малых городах и сёлах во всех регионах страны
С 1 марта увеличатся выплаты медиков в малых городах и сёлах во всех регионах страны, об этом заявил президент Владимир Путин.

Глава государства предложил повысить выплаты медикам в малых городах и селах с 1 марта. А с 1 апреля регионы должны увеличить и оклады медработников, при этом не лишая их дополнительных выплат.

Путин добавил, что в текущем году намечено увеличение затрат на больницы в селах. Большая часть средств должна пойти именно на зарплаты врачей и медсестер.

Минздрав сообщил о росте средней зарплаты врачей до 80 тыс рублей
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Также президент заверил, что в России будет расширяться география санитарной авиации.

Ранее депутат рассказала о реальных заработках медиков в Ростове.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Владимир Путин#Здравоохранение в Ростовской области
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