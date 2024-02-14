В Ростовской области с 1 марта повысят зарплаты медикам

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Глава государства предложил повысить выплаты медикам в малых городах и селах с 1 марта. А с 1 апреля регионы должны увеличить и оклады медработников, при этом не лишая их дополнительных выплат.
Путин добавил, что в текущем году намечено увеличение затрат на больницы в селах. Большая часть средств должна пойти именно на зарплаты врачей и медсестер.
Также президент заверил, что в России будет расширяться география санитарной авиации.
Ранее депутат рассказала о реальных заработках медиков в Ростове.