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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

В Ростовской области за год рождаемость увеличилась на 0,2%

Рождаемость в Ростовской области впервые повысилась за много лет

14 февраля 2024, 06:36
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области за год рождаемость увеличилась на 0,2%

В Ростовской области за год рождаемость увеличилась на 0,2%

В Ростовской области зафиксировали рост рождаемости по сравнению с показателями января 2023 года, об этом сообщили в донском управлении ЗАГС.

В среду, 14 февраля, сотрудники донского управления ЗАГС объявили, что в январе 2024 года зарегистрировали более 2,77 тысячи новорожденных. Это на 0,2% выше показателей за аналогичный период 2023 года, когда на свет появились 2765 малышей.

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Хотя прирост и небольшой, это все же положительная тенденция, учитывая, что совсем недавно эксперты поделились прогнозом о сокращении населения Ростовской области на 23 тысячи жителей в год.

Однако демографические показатели в Ростовской области все еще оставляют желать лучшего — на каждого новорожденного дончанина приходится 1,6 скончавшихся земляков.

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