Рождаемость в Ростовской области впервые повысилась за много лет

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В среду, 14 февраля, сотрудники донского управления ЗАГС объявили, что в январе 2024 года зарегистрировали более 2,77 тысячи новорожденных. Это на 0,2% выше показателей за аналогичный период 2023 года, когда на свет появились 2765 малышей.
Хотя прирост и небольшой, это все же положительная тенденция, учитывая, что совсем недавно эксперты поделились прогнозом о сокращении населения Ростовской области на 23 тысячи жителей в год.
Однако демографические показатели в Ростовской области все еще оставляют желать лучшего — на каждого новорожденного дончанина приходится 1,6 скончавшихся земляков.