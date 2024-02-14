В Ростовской области запретили увольнять родителей-одиночек с детьми подростками

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В среду, 14 февраля, стало известно, что президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает работодателям увольнять родителей-одиночек, воспитывающих детей младше 16 лет. Ранее законодательство запрещало увольнять сотрудников, которые в одиночестве воспитывают детей до 14 лет.
Подобные меры объяснили защитой интересов детей. Дело в том, что только к 16 годам дети могут получить основные образование, до того момента одиноким родителям нужна помощь и дополнительная защита со стороны государства. Закон вступит в силу в конце февраля.
Напомним, правительство закрепило статус многодетных семей как бессрочный, теперь семьи с большим количеством детей могут получать льготы и выплаты до достижения детьми совершеннолетия или завершения обучения в вузе.
Ранее в Ростовской области зафиксировали всплеск рождаемости, показатели увеличились в январе 2024 года.