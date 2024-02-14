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Published Сегодня, 08:09

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Updated Сегодня, 08:11

Президент Путин запретил увольнять родителей-одиночек детей до 16 лет в Ростове

В Ростовской области запретили увольнять родителей-одиночек с детьми подростками

14 февраля 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney
Президент Путин запретил увольнять родителей-одиночек детей до 16 лет в Ростове
Президент Владимир Путин запретил донским работодателям увольнять одиноких родителей, воспитывающих детей возрастом младше 16 лет, информация об этом появилась на портале правовой информации.

В среду, 14 февраля, стало известно, что президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает работодателям увольнять родителей-одиночек, воспитывающих детей младше 16 лет. Ранее законодательство запрещало увольнять сотрудников, которые в одиночестве воспитывают детей до 14 лет.

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Подобные меры объяснили защитой интересов детей. Дело в том, что только к 16 годам дети могут получить основные образование, до того момента одиноким родителям нужна помощь и дополнительная защита со стороны государства. Закон вступит в силу в конце февраля.

Напомним, правительство закрепило статус многодетных семей как бессрочный, теперь семьи с большим количеством детей могут получать льготы и выплаты до достижения детьми совершеннолетия или завершения обучения в вузе.

Ранее в Ростовской области зафиксировали всплеск рождаемости, показатели увеличились в январе 2024 года.

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