В Telegram губернатора Ростовской области закрыли комментарии

Также на прошедшей на днях пресс-конференции губернатор ставил свой канал в пример качественного взаимодействия с местными жителями. Он рассказывал, что дал поручение подчиненным в течение трех часов отвечать на все жалобы и обращения, которые оставляют подписчики под его постами.