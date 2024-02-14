В Telegram губернатора Ростовской области закрыли комментарии

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Официально Голубев никак не объяснял изменения в политике своего Telegram-канала. Ранее в постах он обращался к местным жителям, отмечая, что видит их комментарии и старается реагировать на жалобы.
Также на прошедшей на днях пресс-конференции губернатор ставил свой канал в пример качественного взаимодействия с местными жителями. Он рассказывал, что дал поручение подчиненным в течение трех часов отвечать на все жалобы и обращения, которые оставляют подписчики под его постами.
В последние дни количество тех самых жалоб в канале губернатора увеличилось. Местные жители сетовали на подтопления и ямы, просили помочь им.
Отметим, что в Telegram-канале правительства Ростовской области комментарии отключать не стали, и свои жалобы местные жители могут оставлять там.
Ранее Голубев грозил подписчикам баном в своем канале из-за публикаций фото и видео с работой ПВО в регионе.