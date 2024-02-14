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Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

Глава региона решил ограничить комментирование своих постов в Telegram-канале

В Telegram губернатора Ростовской области закрыли комментарии

14 февраля 2024, 17:47
Фото: Правительство Ростовской области
Глава региона решил ограничить комментирование своих постов в Telegram-канале
Глава региона решил ограничить комментирование своих постов в Telegram-канале, с сегодняшнего дня такая возможность у подписчиков Василия Голубева отсутствует.

Официально Голубев никак не объяснял изменения в политике своего Telegram-канала. Ранее в постах он обращался к местным жителям, отмечая, что видит их комментарии и старается реагировать на жалобы.

Также на прошедшей на днях пресс-конференции губернатор ставил свой канал в пример качественного взаимодействия с местными жителями. Он рассказывал, что дал поручение подчиненным в течение трех часов отвечать на все жалобы и обращения, которые оставляют подписчики под его постами.

Губернатор посоветовал Логвиненко реагировать на жалобы ростовчан за три часа
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В последние дни количество тех самых жалоб в канале губернатора увеличилось. Местные жители сетовали на подтопления и ямы, просили помочь им.

Отметим, что в Telegram-канале правительства Ростовской области комментарии отключать не стали, и свои жалобы местные жители могут оставлять там.

Ранее Голубев грозил подписчикам баном в своем канале из-за публикаций фото и видео с работой ПВО в регионе.

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#Политика#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Голубев#Соцсети#Василий Голубев
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