Вандалы устроили погром у здания правительства Ростовской области

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Речь идет о пешеходной зоне около площади Советов, где вандалы разбили все фонари. У некоторых вырвали плафоны, у других разбили стекла.
Создается впечатление, что по ним били ногами, из-за чего некоторые конструкции погнулись. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало, информация уточняется.
Ранее житель Ростовской области кувалдой разнес монумент ветеранам ВОВ. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого в донском регионе вандалы уничтожили памятники на кладбище.
Добавим, что в регионе довольно много случаев, когда хулиганы портят имущество. Так, неизвестные выбили дверь в туалете на набережной в Ростове-на-Дону.