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Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Вандалы устроили погромы в центре Ростова-на-Дону

Вандалы устроили погром у здания правительства Ростовской области

14 февраля 2024, 06:38
Фото: Газета «Молот»
Вандалы устроили погромы в центре Ростова-на-Дону

Вандалы разгромили фонари у здания правительства Ростовской области

В Ростове-на-Дону на улице Большой Садовой неизвестные выломали фонари, сообщает газета «Молот».

Речь идет о пешеходной зоне около площади Советов, где вандалы разбили все фонари. У некоторых вырвали плафоны, у других разбили стекла.

Создается впечатление, что по ним били ногами, из-за чего некоторые конструкции погнулись. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало, информация уточняется.

Речь идет о пешеходной зоне около площади Советов, где вандалы разбили все фонари.Речь идет о пешеходной зоне около площади Советов, где вандалы разбили все фонари.
Речь идет о пешеходной зоне около площади Советов, где вандалы разбили все фонари.
Фото: Газета «Молот»
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У некоторых вырвали плафоны, у других разбили стекла.
Видео: Газета «Молот»

Ранее житель Ростовской области кувалдой разнес монумент ветеранам ВОВ. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого в донском регионе вандалы уничтожили памятники на кладбище.

Добавим, что в регионе довольно много случаев, когда хулиганы портят имущество. Так, неизвестные выбили дверь в туалете на набережной в Ростове-на-Дону.

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#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Вандалы#Пешеходная зона#Фонари#Происшествия
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