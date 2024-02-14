Вандалы устроили погром у здания правительства, а полиция массово проверят ростовчан

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
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Updated Сегодня, 15:45
В полиции Ростова рассказали, что проверили масштабный профилактический рейд в Октябрьском районе города. Такие мероприятия полицейские организуют для профилактики правонарушений.
На этот раз силовики проверили порядка 1,7 тысячи домовладений, а также несколько десятков заброшенных зданий. Рейд коснулся и 700 машин.
Проверку прошли более 2,5 тысячи человек. В полицию же доставили лишь 12 граждан. Претензии к ним были связаны с отсутствием паспорта и уклонением от исполнения административного наказания.
У здания правительства региона на площади Советов неизвестные устроили настоящий погром. «Молот» уточняет, что там сломаны несколько фонарей.
Вандалы вырвали у них плафоны, разбили стекла, погнули конструкции.
Кто устроил погром, пока неизвестно. В правоохранительных органах подробностями расследования происшествия не делились. Также ситуацию не комментировали и в самом правительстве Ростовской области.
В правительстве Ростовской области рассказали о последствиях подтоплений в регионе. Поднявшаяся в реке Тузлов вода затопила дворы в Грушевском сельпо. Под водой оказались также территории детской и спортивной площадки. Дошла вода и до местной школы.
В Грушевском сельпо и Веселом ввели режим ЧС. Пострадавших от подтоплений местных жителей собираются размещать в ПВР. Его откроют на базе Дома культуры.