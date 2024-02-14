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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Вандалы устроили погром у здания правительства, а полиция массово проверят ростовчан

Вандалы устроили погром у здания правительства, а полиция массово проверят ростовчан

14 февраля 2024, 15:43
Фото: 1MI
Вандалы устроили погром у здания правительства, а полиция массово проверят ростовчан
Неизвестные устроили погром у здания правительства региона, тем временем полиция устроила массовой рейд среди горожан, а в части Ростовской области ввели режим ЧС из-за затоплений домов и школы.

Массовая проверка по домам и машинам

В полиции Ростова рассказали, что проверили масштабный профилактический рейд в Октябрьском районе города. Такие мероприятия полицейские организуют для профилактики правонарушений.

На этот раз силовики проверили порядка 1,7 тысячи домовладений, а также несколько десятков заброшенных зданий. Рейд коснулся и 700 машин.

Проверку прошли более 2,5 тысячи человек. В полицию же доставили лишь 12 граждан. Претензии к ним были связаны с отсутствием паспорта и уклонением от исполнения административного наказания.

В Ростове полицейские устроили рейд по 1,7 тыс домов. Рассказываем, что случилось
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Погром у здания правительства

У здания правительства региона на площади Советов неизвестные устроили настоящий погром. «Молот» уточняет, что там сломаны несколько фонарей.

Вандалы вырвали у них плафоны, разбили стекла, погнули конструкции.

Вандалы вырвали у них плафоны, разбили стекла, погнули конструкции.Вандалы вырвали у них плафоны, разбили стекла, погнули конструкции.
Вандалы вырвали у них плафоны, разбили стекла, погнули конструкции.
Фото: Газета «Молот»

Кто устроил погром, пока неизвестно. В правоохранительных органах подробностями расследования происшествия не делились. Также ситуацию не комментировали и в самом правительстве Ростовской области.

Вандалы устроили погром у здания правительства Ростовской области
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Режим ЧС

В правительстве Ростовской области рассказали о последствиях подтоплений в регионе. Поднявшаяся в реке Тузлов вода затопила дворы в Грушевском сельпо. Под водой оказались также территории детской и спортивной площадки. Дошла вода и до местной школы.

Фото: ДПЧС по РО

В Грушевском сельпо и Веселом ввели режим ЧС. Пострадавших от подтоплений местных жителей собираются размещать в ПВР. Его откроют на базе Дома культуры.

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