Вассерман заявил, что Михаил Жванецкий заслужил памятник в Ростове-на-Дону

«Можно сказать, что значительная часть моего чувства юмора воспитана произведениями Жванецкого. Я знал, что он действительно говорил о нашей жизни, что он многое критиковал. Но и хорошего он говорил немало. Я не считаю его русофобом. И полагаю, что каждому из нас хватит собственного ума, чтобы отфильтровать — что Жванецкий говорил правильно, а в чем ошибался», — резюмирует Анатолий Вассерман.