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Вассерман разъяснил, почему Михаил Жванецкий заслужил памятник в Ростове

Вассерман заявил, что Михаил Жванецкий заслужил памятник в Ростове-на-Дону

14 февраля 2024, 14:11
Фото: rostovgazeta.ru
Вассерман разъяснил, почему Михаил Жванецкий заслужил памятник в Ростове

Вассеман встал на защиту памятника Жванецкому в Ростове-на-Дону

Вклад писателя-сатирика Михаила Жванецкого в русскую культуру так велик, что памятник он заслужил, сообщил RostovGazeta политик, публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Напомним, что установка памятника Михаилу Жванецкому в Ростове вызвала неоднозначные эмоции у ростовчан. В частности, на открытии разгорелся скандал.

Анатолий Вассерман подчеркивает, что буквально вырос на произведениях Михаила Жванецкого. И знаком с самыми первыми работами писателя, когда тот был в одесском студенческом театре миниатюр «Парнас-2».

Скандал произошел во время открытия памятника Жванецкому в Ростове-на-Дону
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«Можно сказать, что значительная часть моего чувства юмора воспитана произведениями Жванецкого. Я знал, что он действительно говорил о нашей жизни, что он многое критиковал. Но и хорошего он говорил немало. Я не считаю его русофобом. И полагаю, что каждому из нас хватит собственного ума, чтобы отфильтровать — что Жванецкий говорил правильно, а в чем ошибался», — резюмирует Анатолий Вассерман.

Ранее RostovGazeta сообщала, что выступившую против памятника Жванецкому ростовчанку оштрафовали на две тысячи рублей.

Выступившую против памятника Жванецкому жительницу Ростова оштрафовали на 2 тысячи
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