Вассерман заявил, что Михаил Жванецкий заслужил памятник в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Анатолий Вассерман подчеркивает, что буквально вырос на произведениях Михаила Жванецкого. И знаком с самыми первыми работами писателя, когда тот был в одесском студенческом театре миниатюр «Парнас-2».
«Можно сказать, что значительная часть моего чувства юмора воспитана произведениями Жванецкого. Я знал, что он действительно говорил о нашей жизни, что он многое критиковал. Но и хорошего он говорил немало. Я не считаю его русофобом. И полагаю, что каждому из нас хватит собственного ума, чтобы отфильтровать — что Жванецкий говорил правильно, а в чем ошибался», — резюмирует Анатолий Вассерман.
Ранее RostovGazeta сообщала, что выступившую против памятника Жванецкому ростовчанку оштрафовали на две тысячи рублей.