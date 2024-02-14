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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Власти Ростовской области опровергли заявления о сработавшей системе ПВО

Власти Ростовской области опровергли заявления о сработавшей системе ПВО

14 февраля 2024, 12:53
Фото: mil.ru
Власти Ростовской области опровергли заявления о сработавшей системе ПВО
В Ростовской области в среду, 14 февраля, не срабатывала система ПВО, сообщили корреспонденту RostovGazeta в правительстве региона.

Изначально жители нескольких городов региона в соцсетях сообщили, что услышали звуки, похожие на взрывы. В частности, услышали грохот жители Батайска, Ростова, Зернограда, Новочеркасска и Аксайского района.

Также появлялись сообщения, что якобы могла сработать система ПВО. Но официальных подтверждений этого не было.

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Теперь в правительстве региона рассказали, что средства ПВО не работали.

До этого появились подробности о сбитом беспилотнике в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Ранее в регионе распространяли фейк о взрыве цеха с беспилотниками.

Также Минобороны заявляло в феврале, что Украина пыталась совершить террористическую атаку на Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#ПВО#Взрывы#Беспилотник
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