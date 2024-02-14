Власти Ростовской области опровергли заявления о сработавшей системе ПВО

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Изначально жители нескольких городов региона в соцсетях сообщили, что услышали звуки, похожие на взрывы. В частности, услышали грохот жители Батайска, Ростова, Зернограда, Новочеркасска и Аксайского района.
Также появлялись сообщения, что якобы могла сработать система ПВО. Но официальных подтверждений этого не было.
Теперь в правительстве региона рассказали, что средства ПВО не работали.
До этого появились подробности о сбитом беспилотнике в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.
Ранее в регионе распространяли фейк о взрыве цеха с беспилотниками.
Также Минобороны заявляло в феврале, что Украина пыталась совершить террористическую атаку на Дону.