Врач назвала продукты, которые влияют на риск развития рака и диабета

Если употреблять слишком много жареной пищи, может возрасти риск развития смертельно опасных заболеваний. В их числе онкология, сахарный диабет, цирроз печени, а также атеросклероз. Об этом рассказала врач-терапевт Виктория Иванова.