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Posted Сегодня, 12:57

Published Сегодня, 12:57

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Врач назвала продукты, которые влияют на риск развития рака и диабета

14 февраля 2024, 12:57
Если употреблять слишком много жареной пищи, может возрасти риск развития смертельно опасных заболеваний. В их числе онкология, сахарный диабет, цирроз печени, а также атеросклероз. Об этом рассказала врач-терапевт Виктория Иванова.

Как пишет NEWS.ru, она также отметила, что жареная пища провоцирует инфаркты и инсульты.

Эксперт добавила, что во время жарки люди обычно используют рафинированное масло, которое является источником «вредных» жиров. Этот вид жиров содержит не только лишние калории, а также наносит вред сосудам и сердцу.

Чем более плотная и темная корочка на обжаренном мясе и картофеле, тем выше его канцерогенные и разрушительные свойства, резюмировала специалист.

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