Врач назвала продукты, которые влияют на риск развития рака и диабета

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Как пишет NEWS.ru, она также отметила, что жареная пища провоцирует инфаркты и инсульты.
Эксперт добавила, что во время жарки люди обычно используют рафинированное масло, которое является источником «вредных» жиров. Этот вид жиров содержит не только лишние калории, а также наносит вред сосудам и сердцу.
Чем более плотная и темная корочка на обжаренном мясе и картофеле, тем выше его канцерогенные и разрушительные свойства, резюмировала специалист.