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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Юрист Габович рассказал, как ростовчане смогут запретить себе брать кредиты

Юрист Габович рассказал, как ростовчане смогут запретить себе брать кредиты

14 февраля 2024, 14:03
Фото: rostovgazeta.ru
Юрист Габович рассказал, как ростовчане смогут запретить себе брать кредиты
Законопроект, устанавливающий возможность самозапрета на оформление кредитов, обсуждается сегодня в Госдуме. Появление такого закона позволит ростовчанам самостоятельно устанавливать ограничения на получение потребительских кредитов или займов, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

По словам юриста, в практике встречаются случаи, когда из-за утечки персональных данных или потери документов без ведома ростовчанина на него оформляется кредит.

Обсуждаемый сегодня в Госдуме законопроект направлен на то, чтобы защитить людей от подобных мошеннических действий.

«Сегодня трудно представить человека, который не связан с банковской системой, не имеет, например, вкладов или кредитов. Новый закон позволит гражданам устанавливать самозапрет на заключение кредитных договоров онлайн. При этом, через какое-то время этот запрет можно будет отозвать», — отмечает Антон Габович.

Собеседник разъясняет, что и в рамках действующего законодательства человек вправе установить такое ограничение.

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«Однако сейчас заявления приходится подавать в каждый банк отдельно. Новый законопроект упростит эту процедуру. Установить запрет на кредиты во всех банках можно будет подав заявление в МФЦ или на сайте „Госуслуг“, — говорит юрист.«Однако сейчас заявления приходится подавать в каждый банк отдельно. Новый законопроект упростит эту процедуру. Установить запрет на кредиты во всех банках можно будет подав заявление в МФЦ или на сайте „Госуслуг“, — говорит юрист.
«Однако сейчас заявления приходится подавать в каждый банк отдельно. Новый законопроект упростит эту процедуру. Установить запрет на кредиты во всех банках можно будет подав заявление в МФЦ или на сайте „Госуслуг“, — говорит юрист.
Фото: 1MI

«Однако сейчас заявления приходится подавать в каждый банк отдельно. Новый законопроект упростит эту процедуру. Установить запрет на кредиты во всех банках можно будет, подав заявление в МФЦ или на сайте „Госуслуг“, — говорит юрист.

По словам эксперта, если при действующем ограничении мошенники смогут от имени другого гражданина взять кредит в банке, то ответственность за это будет нести та организация, которая выдала кредит вопреки запрету.

Спикер уточняет, что этот законопроект был вынесен на обсуждение в апреле 2023 года. В октябре 2023 года он прошел первое чтение. Сейчас продолжается обсуждение поправок.

Ранее RostovGazeta сообщала, кого из ростовчан по новым правилам перестанут пускать в суды.

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