Юрист Габович рассказал, как ростовчане смогут запретить себе брать кредиты

«Сегодня трудно представить человека, который не связан с банковской системой, не имеет, например, вкладов или кредитов. Новый закон позволит гражданам устанавливать самозапрет на заключение кредитных договоров онлайн. При этом, через какое-то время этот запрет можно будет отозвать», — отмечает Антон Габович.