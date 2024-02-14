Юрист Габович рассказал, как ростовчане смогут запретить себе брать кредиты

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
По словам юриста, в практике встречаются случаи, когда из-за утечки персональных данных или потери документов без ведома ростовчанина на него оформляется кредит.
Обсуждаемый сегодня в Госдуме законопроект направлен на то, чтобы защитить людей от подобных мошеннических действий.
«Сегодня трудно представить человека, который не связан с банковской системой, не имеет, например, вкладов или кредитов. Новый закон позволит гражданам устанавливать самозапрет на заключение кредитных договоров онлайн. При этом, через какое-то время этот запрет можно будет отозвать», — отмечает Антон Габович.
Собеседник разъясняет, что и в рамках действующего законодательства человек вправе установить такое ограничение.
«Однако сейчас заявления приходится подавать в каждый банк отдельно. Новый законопроект упростит эту процедуру. Установить запрет на кредиты во всех банках можно будет, подав заявление в МФЦ или на сайте „Госуслуг“, — говорит юрист.
По словам эксперта, если при действующем ограничении мошенники смогут от имени другого гражданина взять кредит в банке, то ответственность за это будет нести та организация, которая выдала кредит вопреки запрету.
Спикер уточняет, что этот законопроект был вынесен на обсуждение в апреле 2023 года. В октябре 2023 года он прошел первое чтение. Сейчас продолжается обсуждение поправок.
Ранее RostovGazeta сообщала, кого из ростовчан по новым правилам перестанут пускать в суды.