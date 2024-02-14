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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Власти Ростова подумывают увеличить зарплаты дружинников на 600 рублей

Зарплаты дружинников в Ростовской области могут увеличить до 3600 рублей

14 февраля 2024, 14:20
Фото: donland.ru
Власти Ростова подумывают увеличить зарплаты дружинников на 600 рублей
В Ростове зарплаты дружинников могут вырасти до 3,6 тысячи рублей, с таким предложением выступил замглавы администрации города Алексей Потешкин.

Сейчас зарплаты дружинников составляют три тысячи рублей. В прошлом году, как пишет Donnews, на выплату материального вознаграждения дружинникам власти потратили 16 миллионов рублей.

При этом в бюджет Ростова на 2024 год на эти же цели заложили меньше денег — 15,1 миллиона рублей.

Если дружинникам все-таки повысят зарплату, то расходы бюджета придется увеличить на 5,4 миллиона рублей.

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Всего в Ростове работает 184 народных дружинника.

Однако ранее власти Ростова заявляли, что хотят увеличить численность дружинников на 20%.

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