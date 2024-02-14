Зарплаты дружинников в Ростовской области могут увеличить до 3600 рублей

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Сейчас зарплаты дружинников составляют три тысячи рублей. В прошлом году, как пишет Donnews, на выплату материального вознаграждения дружинникам власти потратили 16 миллионов рублей.
При этом в бюджет Ростова на 2024 год на эти же цели заложили меньше денег — 15,1 миллиона рублей.
Если дружинникам все-таки повысят зарплату, то расходы бюджета придется увеличить на 5,4 миллиона рублей.
Всего в Ростове работает 184 народных дружинника.
Однако ранее власти Ростова заявляли, что хотят увеличить численность дружинников на 20%.