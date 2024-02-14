Жители Ростова стали массово скупать элитную жилую недвижимость

Вместе с двукратным увеличением спроса на элитные квартиры выросла и их стоимость. Цены поднялись на 6,7%. Сейчас средний ценник составляет от 60 до 64 миллионов рублей. Самый же дорогой вариант элитной квартиры в Ростове оценивается сейчас в 135 миллионов рублей.