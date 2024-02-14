Жители Ростова стали массово скупать элитную жилую недвижимость

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Вместе с двукратным увеличением спроса на элитные квартиры выросла и их стоимость. Цены поднялись на 6,7%. Сейчас средний ценник составляет от 60 до 64 миллионов рублей. Самый же дорогой вариант элитной квартиры в Ростове оценивается сейчас в 135 миллионов рублей.
Растет и предложение в этом сегменте рынка. Если в 2022 году эксперты насчитали 20 люксовых лотов в новостройках, то сейчас их число выросло до 36. На вторичном рынке количество таких квартир перевалило за сотню.
При этом эксперты отмечают, что обеспеченные ростовчане редко отдают предпочтение покупке квартиры в новостройке. Они предпочитают вкладывать средства в строительство частного жилья.
Ранее риэлтор рассказала ростовчанам, какое жилье лучше купить.