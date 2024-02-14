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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Спрос на элитную недвижимость вырос в Ростове в два раза

Жители Ростова стали массово скупать элитную жилую недвижимость

14 февраля 2024, 13:26
Фото: wikimedia.org
Спрос на элитную недвижимость вырос в Ростове в два раза

Спрос на элитную недвижимость вырос в Ростове в два раза

В прошлом году в Ростове стали активнее покупать элитную недвижимость, сообщает «Деловая газета. Юг».

Вместе с двукратным увеличением спроса на элитные квартиры выросла и их стоимость. Цены поднялись на 6,7%. Сейчас средний ценник составляет от 60 до 64 миллионов рублей. Самый же дорогой вариант элитной квартиры в Ростове оценивается сейчас в 135 миллионов рублей.

Растет и предложение в этом сегменте рынка. Если в 2022 году эксперты насчитали 20 люксовых лотов в новостройках, то сейчас их число выросло до 36. На вторичном рынке количество таких квартир перевалило за сотню.

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При этом эксперты отмечают, что обеспеченные ростовчане редко отдают предпочтение покупке квартиры в новостройке. Они предпочитают вкладывать средства в строительство частного жилья.

Ранее риэлтор рассказала ростовчанам, какое жилье лучше купить.

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