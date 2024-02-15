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Боец СВО сбежал из ДНР, чтобы сделать ставки в Таганроге

Боец СВО сбежал из ДНР, чтобы сделать ставки в Таганроге

15 февраля 2024, 05:32
Фото: 1MI
Суд приговорил к шести годам заключения участника спецоперации, который сбежал в Таганрог, сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, военнослужащий во время увольнительной в Донецке уехал в Таганрог, где начал воровать. Деньги ему якобы нужны были, чтобы делать ставки.

Отмечается, что задержали его в марте минувшего года во время кражи в доме, где он снимал себе жилье.

«В результате возбудили уголовное дело, а теперь Ростовский гарнизонный военный суд огласил приговор. Обвиняемого отправили в колонию на шесть лет», — уточняет издание.

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Этот приговор был обжалован, но в апелляции остался в силе. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области воры металла оставили без света шесть населенных пунктов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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