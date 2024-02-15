Боец СВО сбежал из ДНР, чтобы сделать ставки в Таганроге

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
По информации издания, военнослужащий во время увольнительной в Донецке уехал в Таганрог, где начал воровать. Деньги ему якобы нужны были, чтобы делать ставки.
Отмечается, что задержали его в марте минувшего года во время кражи в доме, где он снимал себе жилье.
«В результате возбудили уголовное дело, а теперь Ростовский гарнизонный военный суд огласил приговор. Обвиняемого отправили в колонию на шесть лет», — уточняет издание.
Этот приговор был обжалован, но в апелляции остался в силе. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области воры металла оставили без света шесть населенных пунктов.