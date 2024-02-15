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Буцаев: Система учета вторсырья с 2025 года будет работать по всей стране

Буцаев: Система учета вторсырья с 2025 года будет работать по всей стране

15 февраля 2024, 09:54
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) совместно с Министерством промышленности и торговли РФ разработал новую форму для учета вторичного сырья. Отчет будет содержать информацию о создании, использовании и поставках вторичного сырья.

Данная форма была разработана с целью реализации отраслевой программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве», пишет издание 56orb.ru. Юридические лица, которые занимаются производством вторичного сырья или продукции с его использованием, должны ежегодно представлять данные в Минпромторг России.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что РЭО вместе с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства и Министерством промышленности и торговли создали четыре отраслевые программы. К 2030 году доля вторичных ресурсов в сырье для производства продукции и материалов в различных секторах экономики должна составлять не менее 40% в строительстве, не менее 34% в промышленности и не менее 50% в сельском хозяйстве. В связи с этим в настоящее время разрабатывается система государственного статистического наблюдения за формированием вторичного сырья, которая начнет функционировать на всей территории Российской Федерации с 2025 года.

Российский экологический оператор совместно с Министерством промышленности и торговли РФ ведет работу по составлению списка конкретных видов продукции и материалов для упрощения процедуры ведения учета вторичного сырья и формирования государственной системы статистического наблюдения за его образованием. Этот список формируется в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, который был утвержден Росстандартом в декабре прошлого года.

Директор по технологиям Российского экологического оператора Олег Шияновский подчеркнул, что Росстат принял форму федерального статистического наблюдения, внедрение которой в сферу обращения с отходами позволит получать актуальную статистику по использованию вторичного сырья при производстве продукции и материалов. Это позволит РЭО получить достоверное представление об объемах использования вторичного сырья в России.

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