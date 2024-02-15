Буцаев: Система учета вторсырья с 2025 года будет работать по всей стране

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что РЭО вместе с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства и Министерством промышленности и торговли создали четыре отраслевые программы. К 2030 году доля вторичных ресурсов в сырье для производства продукции и материалов в различных секторах экономики должна составлять не менее 40% в строительстве, не менее 34% в промышленности и не менее 50% в сельском хозяйстве. В связи с этим в настоящее время разрабатывается система государственного статистического наблюдения за формированием вторичного сырья, которая начнет функционировать на всей территории Российской Федерации с 2025 года.