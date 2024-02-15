Чумные свиньи стали причиной карантина в Ростовской области

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
В четверг, 15 февраля, власти опубликовали распоряжение губернатора Василия Голубева о введении карантина в Каменском районе Ростовской области.
Власти рассказали, что необходимость в карантине возникла из-за обнаружения трупов домашних свиней, ставших жертвами африканской чумы свиней. Их нашли на участке земли в Глубокинском городском поселении Каменского района в 80 метрах от дороги «Глубокий — Гусев — Самбуров».
Границы карантинной зоны указаны в документе, пока ограничения не снимут, дончанам запрещено заготавливать кабанье мясо, делать чучела из кабанов, заготавливать корм и подстилочные материалы, а также охотиться.
Согласно открытым данным, все свиньи, которые содержались в зоне очага заболевания, должны быть уничтожены, а вся территория обеззаражена, чтобы не допустить распространения болезни.
Ранее в Ростовской области обнаружили очаг птичьего гриппа.