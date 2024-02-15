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Чумные свиньи стали причиной карантина в Ростовской области

Чумные свиньи стали причиной карантина в Ростовской области

15 февраля 2024, 17:17
Фото: 1MI
Чумные свиньи стали причиной карантина в Ростовской области

В Ростовской области ввели карантин из-за африканской чумы свиней

В Ростовской области установили карантин в Каменском районе из-за обнаружения трупов свиней, документ появился на портале правовой информации.

В четверг, 15 февраля, власти опубликовали распоряжение губернатора Василия Голубева о введении карантина в Каменском районе Ростовской области.

Власти рассказали, что необходимость в карантине возникла из-за обнаружения трупов домашних свиней, ставших жертвами африканской чумы свиней. Их нашли на участке земли в Глубокинском городском поселении Каменского района в 80 метрах от дороги «Глубокий — Гусев — Самбуров».

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Границы карантинной зоны указаны в документе, пока ограничения не снимут, дончанам запрещено заготавливать кабанье мясо, делать чучела из кабанов, заготавливать корм и подстилочные материалы, а также охотиться.

Согласно открытым данным, все свиньи, которые содержались в зоне очага заболевания, должны быть уничтожены, а вся территория обеззаражена, чтобы не допустить распространения болезни.

Ранее в Ростовской области обнаружили очаг птичьего гриппа.

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