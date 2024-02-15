Донские парламентарии подготовили рекомендации по оздоровлению реки Дон

Два года в Ростовской области реализуется программа оздоровления реки Дон и ее притоков. «Дорожная карта», рассчитанная до конца 2025 года, включает в себя комплекс мероприятий, направленных на снижение антропогенного воздействия на реку Дон и ее притоки, повышение водности водохозяйственных систем, сохранение биоресурсов, а также расчистку и восстановление водных объектов.