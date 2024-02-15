Донские парламентарии подготовили рекомендации по оздоровлению реки Дон

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В рамках реализации «дорожной карты» по огромному проекту оздоровления Цимлянского водохранилища и реки Дон, донские парламентарии наработали ряд рекомендаций, которые планируют инициировать на федеральный уровень.
Два года в Ростовской области реализуется программа оздоровления реки Дон и ее притоков. «Дорожная карта», рассчитанная до конца 2025 года, включает в себя комплекс мероприятий, направленных на снижение антропогенного воздействия на реку Дон и ее притоки, повышение водности водохозяйственных систем, сохранение биоресурсов, а также расчистку и восстановление водных объектов.
Участники «круглого стола» отметили, что за это время сделано не мало. В частности, продолжается расчистка рек и разработка новых проектов на дальнейшую расчистку.
«Казалось бы, все хорошо, но недостаточно. Еще есть вопросы, и в первую очередь, по очистным сооружениям в Ростове, Таганроге, Волгодонске, Белой Калитве, которые влияют на качество воды притоков. Надеемся, что эти объекты будут включены в программу расчистки реки Дон, которая должна начать реализацию с 2025 года», — отметил заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области — председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.
Спикер добавил, что также необходимо продолжать берегоукрепительные работы и работы над восстановлением водно-биологических запасов. Участники «круглого стола» сошлись во мнении, что главная экологическая задача, стоящая перед Ростовской областью — это не оздоровление, а восстановление бассейна реки Дон и Цимлянского водохранилища.
«Эти основные водные объекты имеют первостепенное значение для социально-экономического развития нашего региона. От их состояния зависит бесперебойное обеспечение водой более 2,5 миллионов человек с территорий нижнего Дона, орошение земель, работоспособность мелиоративных систем, естественных нерестилищ драгоценных видов рыб Азово-Донского бассейна. И, конечно же, соблюдение условий судоходства», — подчеркнул первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области — председатель комитета по строительству Сергей Михалев.
Спикер напомнил, что земли водного фонда являются уязвимым и хрупким природным ресурсом. Особенно, в степном регионе.
«Сегодня мы услышали, как выполняется „дорожная карта“ по этому огромному проекту оздоровления водных бассейнов. При обсуждении поступило несколько предложений по изменению федерального законодательства. Одно из них касается водоохранной сферы. Эти предложения мы собираемся тоже добавить в рекомендации и инициировать их на федеральный уровень», — подвел итоги «круглого стола» Сергей Михалев.