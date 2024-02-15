Говядина, свинина и баранина резко подорожали в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Ростовстат опубликовал средние цены на продукты в регионе, актуальные на 12 февраля. До этого такую статистику они размещали ровно неделю назад.
За семь дней цены на мясо в регионе значительно изменились. Так, подорожала говядина — с 511,31 рубля до 518,38 рубля. Инфляция коснулась и баранины. Если неделю назад килограмм этого мяса стоил примерно 611,53 рубля, то теперь уже 619,42. В пределах нескольких копеек подорожала свинина. За ее килограмм придется отдать 358,64 рубля. Незначительно выросли и средние цены на свинину — до 358,65 рубля за килограмм.
Подешевела за неделю только курица, и то на рубль. За килограмм курицы в регионе сейчас попросят около 197,58 рубля.
Ранее стало известно, почему цены на яйца не упали в Ростовской области после поставок из других стран. Выяснилось, что большая часть импортированных яиц пошла сразу в производство. Цены же на них оказались такими же, как и на отечественные яйца. Свою роль тут сыграли и затраты на перевозку яиц.