rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Мясо за неделю значительно подорожало в Ростовской области

Говядина, свинина и баранина резко подорожали в Ростовской области

15 февраля 2024, 10:20
Фото: flickr.com/cc by 2.0/wildebees
Мясо за неделю значительно подорожало в Ростовской области
Средние цены на некоторые виды мяса изменились в Ростовской области, следует из данных Ростовстата.

Ростовстат опубликовал средние цены на продукты в регионе, актуальные на 12 февраля. До этого такую статистику они размещали ровно неделю назад.

Ростов стал лидером по ценам на баранину, сыр и масло
Узнать подробнее

За семь дней цены на мясо в регионе значительно изменились. Так, подорожала говядина — с 511,31 рубля до 518,38 рубля. Инфляция коснулась и баранины. Если неделю назад килограмм этого мяса стоил примерно 611,53 рубля, то теперь уже 619,42. В пределах нескольких копеек подорожала свинина. За ее килограмм придется отдать 358,64 рубля. Незначительно выросли и средние цены на свинину — до 358,65 рубля за килограмм.

Подешевела за неделю только курица, и то на рубль. За килограмм курицы в регионе сейчас попросят около 197,58 рубля.

Ранее стало известно, почему цены на яйца не упали в Ростовской области после поставок из других стран. Выяснилось, что большая часть импортированных яиц пошла сразу в производство. Цены же на них оказались такими же, как и на отечественные яйца. Свою роль тут сыграли и затраты на перевозку яиц.

Читайте также:
Стало известно, где купить мясо дешевле в Ростовской областиСтало известно, где дешевле купить куриное мясо в Ростовской областиСтало известно, почему в магазинах Ростовской области нет яиц из Азербайджана
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инфляция в Ростовской области#Ростовстат#Цены на продукты в Ростовской области
Подпишитесь
Ростовстат назвал самые быстроррастущие районы Ростова
Сегодня, 10:18
Власти Ростова выставили на торги участок в Кривошлыковском
Сегодня, 08:26
Подросткам в Ростове хотят запретить вход в алкомаркеты
Сегодня, 07:27
«Уже забыли про Врангеля?»: историк выступил против памятника Жванецкому в Ростове
Сегодня, 07:06
Новая вспышка птичьего гриппа угрожает Ростовской области
Сегодня, 07:04