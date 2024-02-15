Говядина, свинина и баранина резко подорожали в Ростовской области

За семь дней цены на мясо в регионе значительно изменились. Так, подорожала говядина — с 511,31 рубля до 518,38 рубля. Инфляция коснулась и баранины. Если неделю назад килограмм этого мяса стоил примерно 611,53 рубля, то теперь уже 619,42. В пределах нескольких копеек подорожала свинина. За ее килограмм придется отдать 358,64 рубля. Незначительно выросли и средние цены на свинину — до 358,65 рубля за килограмм.