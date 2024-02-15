Губернатор Ростовской области призвал окружить заботой семьи участников СВО

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Перед беседой с губернатором участники мероприятия посетили с экскурсией экспозиции музейного комплекса, а затем вместе с Василием Голубевым возложили цветы к памятнику советскому солдату-победителю и почтили память всех защитников, погибших за Родину, вспомнили подвиг бойцов, освободивших Ростов-на-Дону от фашистских захватчиков 81 год назад.
В ходе встречи обсудили тему о сохранении памяти о погибших бойцах спецоперации. Было озвучено предложение издать в Ростовской области Книгу Памяти. Уже сейчас во всех уголках региона ведется работа по сохранению памяти о погибших военных. Их именами называют улицы в новых жилых районах, парки и школы, в их честь создаются музеи. Только на «Самбекских высотах» увековечили более чем полусотни участников СВО.
«Сохраняя память о погибших бойцах специальной военной операции, мы обязаны окружать заботой их семьи — в этом вижу главную задачу власти и общества», — заявил глава региона.
Так, по поручению президента РФ Владимира Путина в Ростовской области работает филиал фонда «Защитники Отечества», были разработаны стандарты региональной поддержки. В регионе введены 37 мер поддержки, включая компенсацию расходов на коммунальные услуги для участников операции и их семей.
Немалую поддержку оказывает и Комитет семей воинов Отечества. На встрече на «Самбекских высотах» его руководитель Светлана Глушкова подчеркнула, что задача Комитета — объединить общественные организации и государственные структуры в единую систему.
Губернатор эту идею поддержал, добавив что власти региона всегда готовы оказывать помощь. «Вы всегда можете рассчитывать на помощь со стороны правительства области. Разработку новых мер продолжим. Помните, уважаемые земляки: мы рядом, мы с вами и всегда услышим вас», — подчеркнул он.