Губернатор Ростовской области призвал окружить заботой семьи участников СВО

В ходе встречи обсудили тему о сохранении памяти о погибших бойцах спецоперации. Было озвучено предложение издать в Ростовской области Книгу Памяти. Уже сейчас во всех уголках региона ведется работа по сохранению памяти о погибших военных. Их именами называют улицы в новых жилых районах, парки и школы, в их честь создаются музеи. Только на «Самбекских высотах» увековечили более чем полусотни участников СВО.