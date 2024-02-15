Левобережье в глазах горожан: отражение развития в мнениях жителей

Posted Сегодня, 06:48
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Однако, в последние годы, одна из его частей начала привлекать особое внимание — это Левобережье, район, который проходит заметную трансформацию и становится настоящим местом притяжения для всех, кто ищет новые впечатления и развлечения, пишет ТГ «Дон меняется».
Левобережье — это район, расположенный на левом берегу реки Дон, который начал свое развитие в начале 21 века. Благодаря инвестициям и реализации различных проектов, он становится эпицентром современной культурной и развлекательной жизни города. Чтобы понять, что именно делает этот район таким особенным, мы провели опрос среди жителей города, чтобы узнать, за что именно они любят левобережье.
«Вы знали что на левобережье для решения транспортной загруженности, будет построена дорога дублер? Как думаете, это поможет обеспечить лучшую транспортную доступность?»
«Что-то слышал об этом, но не углублялся. Но звучит классно, если таким способом решится проблема пробок то вообще шикарно.» — ответил коренной житель Ростова, Николай Волков.
Студентка ЮФУ Екатерина Власова, также положительно прокомментировала постройку дороги дублера.
«Читала об этом в телеграмм. Думаю это отличная новость. Город развивается, это особенно важно для молодого населения, иди в ногу со временем, расширяться, чтобы молодым семьям было где развернуться. Это здорово что город не стоит на месте.» — подчеркнула девушка.
Напомним, что глава транспортного ведомства Владимир Окунев, 4 октября 2023 года сообщил на совещании областного минстроя о планах расширить улицу Левобережную до 4 полос и построить дублер этой дороги для улучшения транспортной доступности и поддержки развития жилой инфраструктуры. Дублер, вероятно, будет эстакадного типа, чтобы сэкономить средства на выкупе земли и модернизации коммуникаций. Он пройдет от Ворошиловского моста до кольца близ Батайска, включая улицы Пойменную и Бориса Слюсаря. Проект также включает расширение других дорог и обустройство внутриквартальных проездов. Это расширение необходимо для разгрузки автомобильных потоков. Планирование бюджета проекта начнется после завершения предпроектной подготовки.
«Как часто вы отдыхаете с семьей на левобережье Дона и где вы обычно проводите тут выходные?»
«Я являюсь фанатом нашей ростовской команды по футболу и мы с женой и сыном стараемся ездить на каждый их матч на стадионе, иногда мы выбираемся на набережную и просто гуляем там. Слышал, что тут построят ледовый дворец, вот это действительно круто будет, можно сразу после футбола идти на хоккей — рассказал Олег Дубов нашему корреспонденту.
Деталями своего отдыха, также поделилась жительница Ростова Виктория Самойлова.
«Достаточно часто, особенно в теплое время года, любим погулять с семьей по парку, весной и летом там много интерактива для детей, так же покататься на роликах или велосипедах на Гребном канале».
Планы по застройке включают освоение двух участков: один площадью 96 гектаров в районе Гребного канала и кластера «Акватория», где будут 3 детских сада, 2 школы, поликлиника и парковки на 7629 мест, а также участок площадью более 123 гектаров напротив памятника Тачанки. На этом участке планируется строительство детских садов, школы, поликлиники, торгового и культурного центра, а на южной части — гостиницы, ипподрома и спортивного комплекса. Кроме того, планируется строительство ледового дворца с бассейном на пересечении улицы Левобережной и Восточного шоссе. А также многофункционального дворца спорта к юго-востоку от «Ростов Арены» и центра пятиборья на территории у гребного канала.
«Парк левобережный будет увеличен в несколько раз, как вы смотрите на это?»
«Эта крутая новость, можно спокойно отдохнуть, где нет множества машин и городская суета остается на другом берегу Дона, » — ответил Рамиль Силаев.
Основной особенностью проекта является создание обширного парка площадью 14 гектаров.
С каждым годом Левобережье продолжает развиваться и привлекать все больше людей. Здесь реализуются новые проекты и создается уникальная атмосфера, которая делает этот район одним из самых живописных и интересных в Ростове-на-Дону.
Левобережье — это не просто район города, это новое лицо Ростова-на-Дону, которое открывает для гостей и жителей города множество возможностей для отдыха, развлечений и культурного обогащения.