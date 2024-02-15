Левобережье в глазах горожан: отражение развития в мнениях жителей

Планы по застройке включают освоение двух участков: один площадью 96 гектаров в районе Гребного канала и кластера «Акватория», где будут 3 детских сада, 2 школы, поликлиника и парковки на 7629 мест, а также участок площадью более 123 гектаров напротив памятника Тачанки. На этом участке планируется строительство детских садов, школы, поликлиники, торгового и культурного центра, а на южной части — гостиницы, ипподрома и спортивного комплекса. Кроме того, планируется строительство ледового дворца с бассейном на пересечении улицы Левобережной и Восточного шоссе. А также многофункционального дворца спорта к юго-востоку от «Ростов Арены» и центра пятиборья на территории у гребного канала.