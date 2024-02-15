МСП из модной индустрии привлекли 36 млрд рублей кредитов с господдержкой

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Как передает ТАСС., объем финансовой поддержки в 2023 году по сравнению с предшествующим годом вырос на 44 процента, а по отношению к досанкционному 2021 году запрос на получение льготного кредитования вырос более чем в два раза.
Регионами с самым большим объемом финансирования с господдержкой стали Москва (7,16 миллиарда рублей), Подмосковье (4,26 миллиарда рублей) и Ивановская область (3,9 миллиарда рублей). В число лидеров вошли также Санкт-Петербург с показателем 1,85 миллиарда рублей и Свердловская область — 1,44 миллиарда рублей.
По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, одновременно с ростом интереса к отечественным брендам одежды наблюдается кратный рост запроса от бизнеса на привлечение дополнительного льготного финансирования, необходимого для расширения производства. В частности, предприниматели берут кредиты на покупку оборудования и материалов.
Исаевич уточнил, что наряду с финансовой поддержкой, включающей инвестиционные кредиты по льготной программе, льготный лизинг оборудования и «зонтичные» поручительства, бизнес может получить помощь и в сбыте товаров через спецпроект Корпорации МСП под названием «МСП шьет», реализующийся в целях поддержки российских брендов.