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МСП из модной индустрии привлекли 36 млрд рублей кредитов с господдержкой

МСП из модной индустрии привлекли 36 млрд рублей кредитов с господдержкой

15 февраля 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney
Малые и средние предприятия по производству одежды, ткани и изделий из кожи в 2023 году привлекли 35,9 миллиарда рублей на развитие бизнеса благодаря льготным кредитам и поручительствам, предусмотренным национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство».

Как передает ТАСС., объем финансовой поддержки в 2023 году по сравнению с предшествующим годом вырос на 44 процента, а по отношению к досанкционному 2021 году запрос на получение льготного кредитования вырос более чем в два раза.

Регионами с самым большим объемом финансирования с господдержкой стали Москва (7,16 миллиарда рублей), Подмосковье (4,26 миллиарда рублей) и Ивановская область (3,9 миллиарда рублей). В число лидеров вошли также Санкт-Петербург с показателем 1,85 миллиарда рублей и Свердловская область — 1,44 миллиарда рублей.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, одновременно с ростом интереса к отечественным брендам одежды наблюдается кратный рост запроса от бизнеса на привлечение дополнительного льготного финансирования, необходимого для расширения производства. В частности, предприниматели берут кредиты на покупку оборудования и материалов.

Исаевич уточнил, что наряду с финансовой поддержкой, включающей инвестиционные кредиты по льготной программе, льготный лизинг оборудования и «зонтичные» поручительства, бизнес может получить помощь и в сбыте товаров через спецпроект Корпорации МСП под названием «МСП шьет», реализующийся в целях поддержки российских брендов.

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