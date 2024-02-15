Население Ростовской области сократится на 62 тысячи жителей к 2026 году

Тревожная ситуация сложилась в Ростовской области из-за естественной убыли населения. Смертность в регионе уже несколько лет значительно выше рождаемости. К началу 2026 года число жителей региона сократится на 61,9 тысячи человек. Это чуть больше, чем 1%.