Население Ростовской области сократится на 62 тысячи жителей к 2026 году

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Тревожная ситуация сложилась в Ростовской области из-за естественной убыли населения. Смертность в регионе уже несколько лет значительно выше рождаемости. К началу 2026 года число жителей региона сократится на 61,9 тысячи человек. Это чуть больше, чем 1%.
За последние шесть лет население Ростовской области уменьшилось на 55,9 тысячи человек, пишет Donnews.
Ростовская область уже успела замкнуть тройку лидеров среди регионов России по убыли населения. Росстат подсчитал, что к 2045 году показатель естественной убыли населения достигнет в области почти полумиллиона человек. Хуже ситуация только в Москве и Подмосковье.