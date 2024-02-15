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Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Население Ростовской области сократится на 1% к 2026 году

Население Ростовской области сократится на 62 тысячи жителей к 2026 году

15 февраля 2024, 08:13
Фото: Изображение Midjourney
Население Ростовской области сократится на 1% к 2026 году
Низкая рождаемость не помогает Ростовской области избежать демографической ямы, следует из данных Росстата.

Тревожная ситуация сложилась в Ростовской области из-за естественной убыли населения. Смертность в регионе уже несколько лет значительно выше рождаемости. К началу 2026 года число жителей региона сократится на 61,9 тысячи человек. Это чуть больше, чем 1%.

На каждого родившегося в Ростовской области младенца приходится 1,6 умерших
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За последние шесть лет население Ростовской области уменьшилось на 55,9 тысячи человек, пишет Donnews.

Ростовская область уже успела замкнуть тройку лидеров среди регионов России по убыли населения. Росстат подсчитал, что к 2045 году показатель естественной убыли населения достигнет в области почти полумиллиона человек. Хуже ситуация только в Москве и Подмосковье.

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