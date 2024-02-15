Неадекватный мужчина прострелил ногу пассажирке автобуса «Азов — Ростов»

В Telegram-канале «Это Ростов» опубликовали информацию о происшествии в автобусе «Азов-Ростов», произошедшем 13 февраля. Один из пассажиров подсел к девушке-подростку и стал требовать у нее деньги, угрожая пистолетом. У школьницы случилась истерика. Заступиться за нее решилась другая пассажирка. Она отдала дебоширу деньги и потребовала выйти из автобуса. Тот в ответ прострелил ей ногу.