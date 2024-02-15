Неадекватный мужчина прострелил ногу пассажирке автобуса «Азов — Ростов»

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
В Telegram-канале «Это Ростов» опубликовали информацию о происшествии в автобусе «Азов-Ростов», произошедшем 13 февраля. Один из пассажиров подсел к девушке-подростку и стал требовать у нее деньги, угрожая пистолетом. У школьницы случилась истерика. Заступиться за нее решилась другая пассажирка. Она отдала дебоширу деньги и потребовала выйти из автобуса. Тот в ответ прострелил ей ногу.
После этого мужчина стал требовать деньги и у водителя. Тот высадил из автобуса и его, и пострадавшую пассажирку. Дальнейшая их судьба остается неизвестной.
В полиции рассказали, что начали проверку по факту произошедшего. Там заявили, что не получали заявлений от участников инцидента. Также в больницы города не поступали пациенты с огнестрельными или травматическими ранениями.
Ранее в Ростове вечеринка в караоке закончилась стрельбой.