rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Неадекватный мужчина прострелил ногу пассажирке автобуса «Азов — Ростов»

Неадекватный мужчина прострелил ногу пассажирке автобуса «Азов — Ростов»

15 февраля 2024, 06:42
Фото: Изображение Midjourney
Неадекватный мужчина прострелил ногу пассажирке автобуса «Азов — Ростов»
Полиция начала проверку после сообщений о дебоше в автобусе «Азов — Ростов», рассказали в пресс-службе МВД.

В Telegram-канале «Это Ростов» опубликовали информацию о происшествии в автобусе «Азов-Ростов», произошедшем 13 февраля. Один из пассажиров подсел к девушке-подростку и стал требовать у нее деньги, угрожая пистолетом. У школьницы случилась истерика. Заступиться за нее решилась другая пассажирка. Она отдала дебоширу деньги и потребовала выйти из автобуса. Тот в ответ прострелил ей ногу.

После этого мужчина стал требовать деньги и у водителя. Тот высадил из автобуса и его, и пострадавшую пассажирку. Дальнейшая их судьба остается неизвестной.

Ростовчанин подстрелил семилетнюю девочку на свадьбе в Карачаево-Черкесии
Узнать подробнее

В полиции рассказали, что начали проверку по факту произошедшего. Там заявили, что не получали заявлений от участников инцидента. Также в больницы города не поступали пациенты с огнестрельными или травматическими ранениями.

Ранее в Ростове вечеринка в караоке закончилась стрельбой.

Читайте также:
Для реконструкции Вавилова в Ростове собираются изъять 30 участковПлатили по 100 тысяч: в Ростове осудили полицейского, крышевавшего проституток на М-4Один человек погиб при столкновении поезда с авто в Ростовской области
#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азов#Транспорт#Ростов#18+#Происшествия
Подпишитесь
Население Ростовской области сократится на 62 тысячи жителей к 2026 году
Сегодня, 08:13
Губернатор Ростовской области призвал окружить заботой семьи участников СВО
Сегодня, 08:25
Власти Ростова выставили на торги участок в Кривошлыковском
Сегодня, 08:26
Подросткам в Ростове хотят запретить вход в алкомаркеты
Сегодня, 07:27
«Уже забыли про Врангеля?»: историк выступил против памятника Жванецкому в Ростове
Сегодня, 07:06
Новая вспышка птичьего гриппа угрожает Ростовской области
Сегодня, 07:04