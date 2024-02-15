Новая вспышка птичьего гриппа угрожает Ростовской области

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
Опасное для птиц заболевание выявили в Азовском районе. Очаг нашли в Елизаветинском поселении. Также птичий грипп угрожает соседнему Кагальницкому поселению. Там введены карантинные меры.
Уточняется, что в опасности могут быть все поселки, находящиеся в радиусе пяти километров. Всего таких насчитывается пять. Это хутора Обуховка, Дугино, Казачий Ерик, Рогожкино и Петровский.
Специалисты сейчас принимают меры, чтобы заболевание локализовалось и не распространялось за пределы очага.
Это не первый случай вспышки птичьего гриппа в регионе за последние две недели. Ранее очаг инфекции выявляли в Волгодонском и Семикаракорском районах.
Напомним, зоолог рассказал, почему в Ростовской области объявили карантин из-за птичьего гриппа.