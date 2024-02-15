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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:06

Updated Сегодня, 07:06

Новая вспышка птичьего гриппа угрожает нескольким поселкам в Ростовской области

Новая вспышка птичьего гриппа угрожает Ростовской области

15 февраля 2024, 07:04
Фото: rostoblvet.ru
Новая вспышка птичьего гриппа угрожает нескольким поселкам в Ростовской области
Новый очаг птичьего гриппа обнаружили в семи поселениях Ростовской области, сообщает «Город N».

Опасное для птиц заболевание выявили в Азовском районе. Очаг нашли в Елизаветинском поселении. Также птичий грипп угрожает соседнему Кагальницкому поселению. Там введены карантинные меры.

Уточняется, что в опасности могут быть все поселки, находящиеся в радиусе пяти километров. Всего таких насчитывается пять. Это хутора Обуховка, Дугино, Казачий Ерик, Рогожкино и Петровский.

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Специалисты сейчас принимают меры, чтобы заболевание локализовалось и не распространялось за пределы очага.

Это не первый случай вспышки птичьего гриппа в регионе за последние две недели. Ранее очаг инфекции выявляли в Волгодонском и Семикаракорском районах.

Напомним, зоолог рассказал, почему в Ростовской области объявили карантин из-за птичьего гриппа.

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