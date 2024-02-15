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Почти 20% ростовчан пожаловались на плохое материальное положение

Почти 20% ростовчан пожаловались на плохое материальное положение

15 февраля 2024, 18:00
Фото: Изображение Midjourney
Почти 20% ростовчан пожаловались на плохое материальное положение

В Ростове только 25% дончан довольны своим материальным положением

В Ростове 19% жителей пожаловались на плохое материальное положение, результатами исследования поделились аналитики ФОМ.

В среду, 14 февраля, Фонд «Общественное Мнение» (ФОМ) поделился результатами опроса россиян. Аналитики пытались выяснить, как респонденты оценивают свое материальное положение и к каким изменениям готовятся в ближайший год. В исследовании принимали участие совершеннолетние жители как сел, так и городов-миллионников, общая численность респондентов составила 1,5 тысячи человек.

По результатам общего исследования населения, 57% жителей оценивают свое материальное положение как среднее, 23% считают его хорошим, а вот 17% называют его плохим. При этом 11% респондентов уверены, что в ближайший год станет только хуже.

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Если говорить об исследовании городов-миллионников, то только каждый четвертый житель (25%) считает свой нынешний уровень доходов и общее материальное положение хорошими, а 19% жителей крупных городов считают, что живут плохо. При этом хуже всего, по их словам, живут люди в возрастных категориях 46-60 лет (23%) и респонденты старше 60 лет (18%).

Ранее Ростовская область вошла в десятку регионов с высоким качеством жизни.

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