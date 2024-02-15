Почти 20% ростовчан пожаловались на плохое материальное положение

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В среду, 14 февраля, Фонд «Общественное Мнение» (ФОМ) поделился результатами опроса россиян. Аналитики пытались выяснить, как респонденты оценивают свое материальное положение и к каким изменениям готовятся в ближайший год. В исследовании принимали участие совершеннолетние жители как сел, так и городов-миллионников, общая численность респондентов составила 1,5 тысячи человек.
По результатам общего исследования населения, 57% жителей оценивают свое материальное положение как среднее, 23% считают его хорошим, а вот 17% называют его плохим. При этом 11% респондентов уверены, что в ближайший год станет только хуже.
Если говорить об исследовании городов-миллионников, то только каждый четвертый житель (25%) считает свой нынешний уровень доходов и общее материальное положение хорошими, а 19% жителей крупных городов считают, что живут плохо. При этом хуже всего, по их словам, живут люди в возрастных категориях 46-60 лет (23%) и респонденты старше 60 лет (18%).
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