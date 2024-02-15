Почти 20% ростовчан пожаловались на плохое материальное положение

Если говорить об исследовании городов-миллионников, то только каждый четвертый житель (25%) считает свой нынешний уровень доходов и общее материальное положение хорошими, а 19% жителей крупных городов считают, что живут плохо. При этом хуже всего, по их словам, живут люди в возрастных категориях 46-60 лет (23%) и респонденты старше 60 лет (18%).