Почти половина россиян никогда не опаздывают на работу

По результатам опроса, почти половина россиян (49%) никогда не опаздывает на работу. У 38% людей такое случается время от времени, а 13% респондентов утверждают, что у них нет жесткого графика начала рабочего дня.