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Почти половина россиян никогда не опаздывают на работу

15 февраля 2024, 07:01
По результатам опроса, почти половина россиян (49%) никогда не опаздывает на работу. У 38% людей такое случается время от времени, а 13% респондентов утверждают, что у них нет жесткого графика начала рабочего дня.

Среди тех, кто все же бывает виноват в опозданиях, 17% участников опроса говорят о неожиданных обстоятельствах по пути в офис. 12% винят проблемы с транспортом, а 5% признаются, что им сложно организовать своё время с утра. Еще 4% просто просыпаются поздно, пишет RT.

Как выяснилось, в большинстве случаев (62%) работодатели не применяют никаких санкций к опоздавшим сотрудникам. Изучение также показало, что 21% опрошенных заявили, что наказание может последовать только за частые опоздания. 11% людей отрабатывают пропущенное время после окончания рабочего дня, а 2% руководителей лишают опоздавших премий.

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