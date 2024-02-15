Почти половина россиян никогда не опаздывают на работу

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Среди тех, кто все же бывает виноват в опозданиях, 17% участников опроса говорят о неожиданных обстоятельствах по пути в офис. 12% винят проблемы с транспортом, а 5% признаются, что им сложно организовать своё время с утра. Еще 4% просто просыпаются поздно, пишет RT.
Как выяснилось, в большинстве случаев (62%) работодатели не применяют никаких санкций к опоздавшим сотрудникам. Изучение также показало, что 21% опрошенных заявили, что наказание может последовать только за частые опоздания. 11% людей отрабатывают пропущенное время после окончания рабочего дня, а 2% руководителей лишают опоздавших премий.