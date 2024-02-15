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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Подросткам в Ростове хотят запретить вход в алкомаркеты

Подросткам в Ростове хотят запретить вход в алкомаркеты

15 февраля 2024, 07:27
Фото: 1MI
Подросткам в Ростове хотят запретить вход в алкомаркеты
В Госдуме рассматривают возможность запрета для подростков входить в алкомаркеты, пишет RT со ссылкой на депутата Султана Хамзаева.

Запрет также коснется алкогольных отделов обычных магазинов и супермаркетов. Свою инициативу депутат Султан Хамзаев объяснил необходимостью снизить потребление спиртных напитков среди несовершеннолетних.

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Парламентария беспокоит, что алкоголь является «визуально доступным» для подростков. По его логике, один лишь вид спиртных напитков может повлиять на желание школьников выпить алкоголь.

Тем временем дети не могут добраться в школу в Батайске, потому что не помещаются в автобус. Специальных школьных автобусов в городе нет, а построить школу в отдаленном районе не получается из-за недостатка денег.

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