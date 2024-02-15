Подросткам в Ростове хотят запретить вход в алкомаркеты

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Запрет также коснется алкогольных отделов обычных магазинов и супермаркетов. Свою инициативу депутат Султан Хамзаев объяснил необходимостью снизить потребление спиртных напитков среди несовершеннолетних.
Парламентария беспокоит, что алкоголь является «визуально доступным» для подростков. По его логике, один лишь вид спиртных напитков может повлиять на желание школьников выпить алкоголь.
Тем временем дети не могут добраться в школу в Батайске, потому что не помещаются в автобус. Специальных школьных автобусов в городе нет, а построить школу в отдаленном районе не получается из-за недостатка денег.