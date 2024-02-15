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Пробка длиной 14 км сохраняется на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Пробка длиной 14 км сохраняется на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

15 февраля 2024, 05:55
Фото: 1MI
В Ростовской области в районе Шахт сохраняется огромная пробка на трассе М-4 «Дон», следует из данных онлайн-карт.

Пробка начинается в районе населенного пункта Горный и продолжается до Марьевки. Ее длина превышает 14 километров.

Затор сохраняется при движении в сторону Ростова-на-Дону. Если ехать в обратном направлении, то дорога полностью свободная.

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На карте стоят значки, что сейчас проводятся дорожные работы. Кроме вышеуказанного участка транспортных проблем на трассе нет.

Добавим, что сильные заторы здесь появились еще вечером в среду, 14 февраля, когда длина пробки достигала 35 километров.

Ранее «Автодор» назвал дату, когда закончится ремонт ям на М-4 «Дон» в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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