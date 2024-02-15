Пробка длиной 14 км сохраняется на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Пробка начинается в районе населенного пункта Горный и продолжается до Марьевки. Ее длина превышает 14 километров.
Затор сохраняется при движении в сторону Ростова-на-Дону. Если ехать в обратном направлении, то дорога полностью свободная.
На карте стоят значки, что сейчас проводятся дорожные работы. Кроме вышеуказанного участка транспортных проблем на трассе нет.
Добавим, что сильные заторы здесь появились еще вечером в среду, 14 февраля, когда длина пробки достигала 35 километров.
Ранее «Автодор» назвал дату, когда закончится ремонт ям на М-4 «Дон» в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.