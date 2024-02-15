Пятки гладки: Ростовский-на-Дону зоопарк устроил слонам СПА-процедуры

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
В четверг, 15 февраля, сотрудники Ростовского-на-Дону зоопарка рассказали, что работники решили устроить водные процедуры для своих подопечных.
Они опубликовали видео, на котором персонал устроил слонам день купаний. Сотрудники зоопарка сделали слонам педикюр и вымыли их, на кадрах видно, как слонов купают с помощью мойки высокого давления.
«Супер! Как слону нравится…сам подставляет», «Как же это мило», — прокомментировали увиденное ростовчане.
Ранее городской зоопарк попал в число достопримечательностей, ради которых туристы едут в Ростов.