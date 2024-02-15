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Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Пятки гладки: Ростовский-на-Дону зоопарк устроил слонам СПА-процедуры

Пятки гладки: Ростовский-на-Дону зоопарк устроил слонам СПА-процедуры

15 февраля 2024, 15:38
Фото: pxhere.com
Пятки гладки: Ростовский-на-Дону зоопарк устроил слонам СПА-процедуры

В Ростовском зоопарке провели СПА-день для слонов

Сотрудники Ростовского зоопарка провели СПА-процедуры для слонов, об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

В четверг, 15 февраля, сотрудники Ростовского-на-Дону зоопарка рассказали, что работники решили устроить водные процедуры для своих подопечных.

Они опубликовали видео, на котором персонал устроил слонам день купаний. Сотрудники зоопарка сделали слонам педикюр и вымыли их, на кадрах видно, как слонов купают с помощью мойки высокого давления.

Пятки гладки: Ростовский-на-Дону зоопарк устроил слонам СПА-процедуры
Видео: Видео: t.me/rostov_zoo_official / pxhere.com

«Супер! Как слону нравится…сам подставляет», «Как же это мило», — прокомментировали увиденное ростовчане.

Ранее городской зоопарк попал в число достопримечательностей, ради которых туристы едут в Ростов.

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