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Ростовчанам рассказали, какие проблемы могут появиться после покупки машины

Ростовчанам рассказали, какие проблемы могут появиться после покупки машины

15 февраля 2024, 17:57
Фото: 1MI
В России, в том числе Ростовской области, становится все популярнее рынок подержанных автомобилей. Издание Newia выяснило, с какими проблемами можно столкнуться после покупки.

Многие покупатели избегают сделок с перекупщиками из-за риска дополнительных затрат на ремонт автомобиля. Тем не менее, это может быть ошибкой: у перекупщиков можно найти выгодные предложения, если подойти к ним с умом.

Перекупщики часто искажают реальное состояние автомобиля, преувеличивая его преимущества.

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У автомобиля могут быть изменен пробег и скрытые дефекты, о которых станет известно в первые месяцы после приобретения. Ремонт может оказаться дорогостоящим, особенно если имеются серьезные повреждения, требующие замены двигателя или трансмиссии.

Восстановление автомобиля может обойтись очень дорого, поэтому стоит все тщательно проверить перед покупкой. Расширенный материал Newia.ru на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дефекты#Рынок подержанных автомобилей#Перекупщики#Ремонт автомобиля
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