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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Стало известно, в каких районах Ростова строят больше всего жилья

Ростовстат назвал самые быстроррастущие районы Ростова

15 февраля 2024, 10:18
Фото: donland.ru
Стало известно, в каких районах Ростова строят больше всего жилья

В Ростове в 2023 году построили 21 тысячу квартир

За весь прошлый год в Ростове ввели в эксплуатаци свыше 22,5 тысячи квартир, рассказали в Ростовстате.

Общая площадь, введенного жилья в городе, составила 1 245 тысяч квадратных метров. Это на 3,3% больше, чем в 2022 году. Активней всего строили в Октябрьском и Пролетарском районах. Там ввели 287,9 тысячи квадратных метров жилья и 224,9 тысячи квадратных метров жилья соответственно.

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Отмечается, что в Ростове активно ведется строительство высоток. В 2023 году сдали 21 тысячу квартир в новых ЖК. Это на 5,4% больше, чем годом ранее.

Частных домов в Ростове в прошлом году построили более 1,4 тысячи.

Ранее ростовчанам рассказали, как могут обмануть при покупке жилья.

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