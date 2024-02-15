Ростовстат назвал самые быстроррастущие районы Ростова

Общая площадь, введенного жилья в городе, составила 1 245 тысяч квадратных метров. Это на 3,3% больше, чем в 2022 году. Активней всего строили в Октябрьском и Пролетарском районах. Там ввели 287,9 тысячи квадратных метров жилья и 224,9 тысячи квадратных метров жилья соответственно.