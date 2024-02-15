Сетевой газ пришел к жителям Степнянского в Азовском районе

— Мы понимаем, что в поддержке нуждаются и рядовые жители наших сел, кто получает газ по программе догазификации. Для этого, еще в прошлом году Законодательное собрание приняло областной закон, который обозначил более широкий круг получателей компенсаций за приобретение газового оборудования и увеличил сумму выплат с 20 до 100 тысяч рублей. Понятно, что воспользоваться этой льготой могут прежде всего социально незащищенные жители Ростовской области, но и всем другим категориям граждан, мы стараемся помогать и в индивидуальном порядке, — пояснил председатель донского парламента.