Сетевой газ пришел к жителям Степнянского в Азовском районе

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Он был проложен из соседнего населенного пункта Бурхановка и в рамках президентской программы догазификации регионов, протянется дальше. В торжественной церемонии приняли участие представители Газпрома, донского Законодательного собрания, главы местной администрации и конечно же сами хуторяне.
Программа социальной догазификации в нашей стране идет с 2021 года. Она была предложена партией «Единая Россия» и поддержана Президентом нашей страны. За несколько лет в рамках программы уже газифицированы многие населенные пункты в регионах, в том числе и в Ростовской области. Донская земля на сегодня занимает шестое место в стране по темпам догазификации.
Как отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, уровень газификации на Дону был высоким и до старта президентской программы.
— По нашему региону еще до начала самой программы был высокий уровень газификации населенных пунктов. Он составлял более 80 процентов. Тем не менее, даже недалеко от Ростова, по-прежнему есть села, куда газ приходит только сейчас, — сказал Александр Ищенко.
Он также добавил, что до конца года в области планируется подключить к сетевому газу 45 населенных пунктов, а это значит, что 5000 домовладений смогут получить газ уже в этом году.
Не забывают и о социальных объектах. Подвод газа к поликлиникам и школам осуществляется за счет средств «Газпрома». По словам председателя Законодательного собрания РО Александра Ищенко, только за прошлый год было газифицировано 14 поликлиник, участковых больниц и ФАПов. Также газ получили 10 школ и детских садов. В этом году поставлена задача по газификации 31 школы в нашем регионе.
— Мы понимаем, что в поддержке нуждаются и рядовые жители наших сел, кто получает газ по программе догазификации. Для этого, еще в прошлом году Законодательное собрание приняло областной закон, который обозначил более широкий круг получателей компенсаций за приобретение газового оборудования и увеличил сумму выплат с 20 до 100 тысяч рублей. Понятно, что воспользоваться этой льготой могут прежде всего социально незащищенные жители Ростовской области, но и всем другим категориям граждан, мы стараемся помогать и в индивидуальном порядке, — пояснил председатель донского парламента.
Протяженность газопровода от Бурхановки до «Степнянского» составила более 7 километров. Теперь все без исключения домовладения села, а их здесь 104, смогут получить природный сетевой газ.
О темпах развития программы догазификации сельских территорий рассказал руководитель фракции «Единая Россия» Законодательного собрания нашего региона Владимир Ревенко.
— В Ростовской области программа развивается стремительно. В настоящее время получено более 29 тысяч договоров, 27 тысяч договоров уже исполнено. Порядка 18 тысяч собственников домовладений уже имеют возможность пользоваться природным газом. Говоря о социальной догазификации стоит отметить, что в этом направлении донской край находится в лидерах, — поделился Владимир Ревенко.
Несмотря на то, что Президент РФ объявил программу догазификации бессрочной, селян призывают активнее подавать заявки на догазификацию. По мнению местной администрации, это позволит избавиться от лишних трат на уголь и дрова и позволит быстрее получить в свои дома надежное и экономичное топливо.