«Символ ростовского радио»: донской поэт Николай Скрёбов

Я был удивлен, с каким интересом Николай Михайлович слушал мои медицинские байки и анекдоты о докторах. Он смеялся, как ребенок. А когда я ему подарил свою книгу, в которой собрал афоризмы, изречения и стихи известных людей, то Николай Михайлович, лукаво улыбаясь, сказал мне: