rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:31

Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

«Символ ростовского радио»: донской поэт Николай Скрёбов

«Символ ростовского радио»: донской поэт Николай Скрёбов

15 февраля 2024, 15:31
Фото: Krass20555/cc by sa 4.0/wikimedia.org
«Символ ростовского радио»: донской поэт Николай Скрёбов

Краевед Багдыков рассказал о символе ростовского радио поэте Скребове

В нашем городе жили поэты, которых еще при жизни называли классиками. К таким, несомненно, относится Николай Михайлович Скрёбов (1932-2015).

Кстати, именно он стоял у истоков известного в Ростове литературного объединения «Созвучие». Скрёбов руководил «Созвучием», которое было создано при Донской государственной библиотеке, долгие годы.

Я же имел счастливую возможность более двадцати лет общаться и творчески сотрудничать с Николаем Михайловичем. Он был замечательным, добрым и отзывчивым человеком, всегда помогал молодым поэтам и творческим людям.

Я же имел счастливую возможность более двадцати лет общаться и творчески сотрудничать с Николаем Михайловичем.Я же имел счастливую возможность более двадцати лет общаться и творчески сотрудничать с Николаем Михайловичем.
Я же имел счастливую возможность более двадцати лет общаться и творчески сотрудничать с Николаем Михайловичем.
Фото: vk.com/skryobov_2015_09_27

Вообще, Скрёбов долгие годы работал главным редактором студии радиовещания Ростовской гостелерадиокомпании.

Николай Михайлович нередко приглашал меня на областное радио, где я принимал участие в различных передачах. Это был незабываемый опыт.

Не могу не вспомнить, что Скрёбов обладал тонким чувством юмора. Помню, как я в далеком уже 1994 году стал одним из лауреатов конкурса анекдотов, который проводила газета «Вечерний Ростов». После чего Николай Михайлович пригласил меня на радио.

Передачу со мной вел ростовский радиоведущий и скрипач Павел Петров. Она была посвящена анекдотам.

Николай Скребов читает свои стихи на юбилее клуба «Окраина», (13.10.2012)Николай Скребов читает свои стихи на юбилее клуба «Окраина», (13.10.2012)
Николай Скребов читает свои стихи на юбилее клуба «Окраина», (13.10.2012)
Фото: vk.com/skryobov_2015_09_27

Я был удивлен, с каким интересом Николай Михайлович слушал мои медицинские байки и анекдоты о докторах. Он смеялся, как ребенок. А когда я ему подарил свою книгу, в которой собрал афоризмы, изречения и стихи известных людей, то Николай Михайлович, лукаво улыбаясь, сказал мне:

− Георгий, вы причислили меня к лику великих людей. Вы же опубликовали в книге мое стихотворение. Для меня большая честь быть под одной обложкой вместе с Пушкиным и Лермонтовым.

Я действительно включил в свой сборник афоризмов и мудрых мыслей стихи Николая Михайловича Скрёбова. И замечу, что сделал это еще до нашего с ним личного знакомства.

Николай Михайлович ушел из жизни в 2015 году. Но для меня он навсегда остался символом настоящего классического радио, к которому я привык с детских лет и которого, к сожалению, уже нет.

Георгий Багдыков

Подпишитесь
В Ростовской области растут цены на мясо и уровень воды у аэропорта Платов
Сегодня, 15:15
В Ростовской области осудили организаторов канала незаконной миграции
Сегодня, 15:02
Стали известны подробности убийства инспектора заказника «Цимлянский»
Сегодня, 14:35
Участок на Левобережной в Ростове выставили на аукцион для развлечений и досуга
Сегодня, 14:31
Жители Новошахтинска рассказали, как пятые сутки выживают без света и тепла
Сегодня, 14:11