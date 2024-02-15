«Символ ростовского радио»: донской поэт Николай Скрёбов

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Кстати, именно он стоял у истоков известного в Ростове литературного объединения «Созвучие». Скрёбов руководил «Созвучием», которое было создано при Донской государственной библиотеке, долгие годы.
Я же имел счастливую возможность более двадцати лет общаться и творчески сотрудничать с Николаем Михайловичем. Он был замечательным, добрым и отзывчивым человеком, всегда помогал молодым поэтам и творческим людям.
Вообще, Скрёбов долгие годы работал главным редактором студии радиовещания Ростовской гостелерадиокомпании.
Николай Михайлович нередко приглашал меня на областное радио, где я принимал участие в различных передачах. Это был незабываемый опыт.
Не могу не вспомнить, что Скрёбов обладал тонким чувством юмора. Помню, как я в далеком уже 1994 году стал одним из лауреатов конкурса анекдотов, который проводила газета «Вечерний Ростов». После чего Николай Михайлович пригласил меня на радио.
Передачу со мной вел ростовский радиоведущий и скрипач Павел Петров. Она была посвящена анекдотам.
Я был удивлен, с каким интересом Николай Михайлович слушал мои медицинские байки и анекдоты о докторах. Он смеялся, как ребенок. А когда я ему подарил свою книгу, в которой собрал афоризмы, изречения и стихи известных людей, то Николай Михайлович, лукаво улыбаясь, сказал мне:
− Георгий, вы причислили меня к лику великих людей. Вы же опубликовали в книге мое стихотворение. Для меня большая честь быть под одной обложкой вместе с Пушкиным и Лермонтовым.
Я действительно включил в свой сборник афоризмов и мудрых мыслей стихи Николая Михайловича Скрёбова. И замечу, что сделал это еще до нашего с ним личного знакомства.
Николай Михайлович ушел из жизни в 2015 году. Но для меня он навсегда остался символом настоящего классического радио, к которому я привык с детских лет и которого, к сожалению, уже нет.
Георгий Багдыков