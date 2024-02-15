Стали известны подробности убийства инспектора заказника «Цимлянский»

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
В четверг, 15 февраля, стало известно, что следователи Волгодонска завершили расследование уголовного дела об убийстве инспектора заказника «Цимлянский». Напомним, осенью 2023 года Ростовскую область сотрясла новость о том, что на дне реки Сухой обнаружили тело мужчины средних лет. Им оказался инспектор заказника, который не пришел на работу и был объявлен в розыск своими близкими.
В настоящий момент известно, что по этому делу будут судить 43-летнего дончанина, который обвиняется в убийстве, хищении огнестрельного оружия, боеприпасов, незаконном хранении оружия и неправомерном завладении автомобилем.
По данным следователей, обвиняемый находился в доме в Цимлянском районе, когда между ним и 51-летним знакомым произошла ссора. В итоге скандал закончился для подозреваемого убийством знакомого — он задушил его, спрятал тело в багажник УАЗ «Патриот» и столкнул его в реку. Мужчина также забрал охотничье ружье с патронами, которые находились в автомобиле жертвы.
Дончанина задержали, в ходе допроса он полностью признал свою вину, его заключили под стражу.
Уголовное дело уже направили в суд для дальнейшего рассмотрения.