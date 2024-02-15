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Published Сегодня, 14:35

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Updated Сегодня, 14:37

Стали известны подробности убийства инспектора заказника «Цимлянский»

Стали известны подробности убийства инспектора заказника «Цимлянский»

15 февраля 2024, 14:35
Фото: 1MI
Стали известны подробности убийства инспектора заказника «Цимлянский»

В Ростовской области будут судить дончанина, убившего инспектора заказника

В Ростовской области будут судить мужчину, подозреваемого в убийстве инспектора заказника «Цимлянского», который спрятал тело в багажник и сбросил машину в реку, об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ региона.

В четверг, 15 февраля, стало известно, что следователи Волгодонска завершили расследование уголовного дела об убийстве инспектора заказника «Цимлянский». Напомним, осенью 2023 года Ростовскую область сотрясла новость о том, что на дне реки Сухой обнаружили тело мужчины средних лет. Им оказался инспектор заказника, который не пришел на работу и был объявлен в розыск своими близкими.

В настоящий момент известно, что по этому делу будут судить 43-летнего дончанина, который обвиняется в убийстве, хищении огнестрельного оружия, боеприпасов, незаконном хранении оружия и неправомерном завладении автомобилем.

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По данным следователей, обвиняемый находился в доме в Цимлянском районе, когда между ним и 51-летним знакомым произошла ссора. В итоге скандал закончился для подозреваемого убийством знакомого — он задушил его, спрятал тело в багажник УАЗ «Патриот» и столкнул его в реку. Мужчина также забрал охотничье ружье с патронами, которые находились в автомобиле жертвы.

Дончанина задержали, в ходе допроса он полностью признал свою вину, его заключили под стражу.

Уголовное дело уже направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

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