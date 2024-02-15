Стали известны подробности убийства инспектора заказника «Цимлянский»

По данным следователей, обвиняемый находился в доме в Цимлянском районе, когда между ним и 51-летним знакомым произошла ссора. В итоге скандал закончился для подозреваемого убийством знакомого — он задушил его, спрятал тело в багажник УАЗ «Патриот» и столкнул его в реку. Мужчина также забрал охотничье ружье с патронами, которые находились в автомобиле жертвы.